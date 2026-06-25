관광으로 잇는 K뷰티 열풍…코리아 뷰티 페스티벌 개막

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 24일 서울 하이커 그라운드 5층에서 '2026 코리아 뷰티 페스티벌(Korea Beauty Festival)' 개막식을 열고 오는 9월 30일까지 K-뷰티 외국인 관광객 유치를 위한 본격 행보에 나섰다.

K-뷰티에 대한 세계적 관심은 실제 방한 및 소비로 이어지고 있다. 한국관광 데이터랩에 따르면 지난해 외국인 관광객의 뷰티 업종 지출액은 8433억 원으로 전년 대비 38% 성장했다. 공사는 이러한 흐름을 방한 수요로 연결하기 위해 메이크업·헤어·패션·웰니스 등 다양한 K-뷰티 콘텐츠를 한자리에 모았다.

뷰티 업종 지출액은 온천, 미용실, 네일케어, 마사지, 메이크업, 피부·체형관리, 화장품, 드럭스토어 등 외국인이 오프라인에서 해외발행 카드로 결제한 금액을 포함한다.

문체부 강정원 관광정책실장, 코리아뷰티페스티벌 홍보모델 가수 혜리, 공사 박성혁 사장. [사진=한국관광공사]

공사는 24일 개막식에서 세계 뷰티 관심층에게 높은 인지도를 가진 배우 혜리를 KBF 홍보모델로 위촉했다. 혜리는 페스티벌 홍보영상의 주인공으로 공사 해외 홍보채널(팔로워 총 800만 명)과 주요 글로벌 여행 플랫폼을 통해 K-뷰티 관광의 매력을 전 세계에 알린다.

아울러 K-뷰티와 여행을 연결한 비즈니스 상담회와 소비자 프로모션도 병행한다. 25일에는 16개국 39개 여행업계, 뷰티 및 의료업계 등 48개사가 참가하는 트래블마트와 환영만찬을 개최한다. 만찬에서는 한국관광 명예홍보대사 하세가와 쿄코(일본), 세시 드 라 쿠에바(멕시코), 차드라발 강인즈(몽골)가 참석해 K-뷰티와 한국관광을 주제로 토크쇼를 연다. 이어 29일까지 해외 여행업자 및 인플루언서 93명와 함께 서울·제주·부산·강원 등 전국 뷰티·웰니스·의료 관광지를 방문하는 팸투어를 진행해 지역관광 상품화에 나선다.

코리아뷰티페스티벌 개막행사 [사진=한국관광공사]

한편, 24일부터 28일까지는 서울 하이커 그라운드 앞마당과 4, 5층에서 소비자 대상 팝업존이 운영된다. 참석자들은 AI 퍼스널 컬러 진단과 메이크업·헤어·웰니스·패션 등 분야별 대표 업체 체험 프로그램, 전문가 뷰티 클래스 등을 즐길 수 있다. 아울러 9개 글로벌 여행 플랫폼(마펑워, 와그, 코네스트, 크리에이트립, 클룩, 트래블로카, 트립닷컴, 한유망, KKday)에서는 9월 30일까지 특별전을 운영해 각종 할인 및 기념품 혜택이 담긴 약 800여 종의 뷰티관광상품을 만날 수 있다.

공사 박성혁 사장은 "SNS에서 '한국에 가서 예뻐지자'는 트렌드가 인기를 끌고, 한국은 이미 '글로우케이션(Glowcation)' 목적지로 부상하고 있다"라며, "이번 페스티벌을 계기로 K-뷰티에 대한 세계인의 관심을 실제 방한과 소비로 이어가겠다"고 밝혔다.

jyyang@newspim.com