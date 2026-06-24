"K뷰티 한자리에"…외국인 겨냥 '2026 코리아뷰티페스티벌' 개최

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 6월 24일부터 7월 19일까지 서울 중구 하이커 그라운드에서 '2026 코리아뷰티페스티벌'을 개최한다. 올해로 세 번째를 맞이한 이번 행사는 'K뷰티'를 주제로 외국인 관광객을 직접 겨냥한다.

명동 화장품 거리에서 외국인 관광객들이 화장품을 발라보고 있다.[사진=뉴스핌 DB]

행사 표어인 '올 어바웃 뷰티[All about Beauty: Curated by KBF(Korea Beauty Festival)]'에는 외국인에게 한국적 아름다움의 모든 것을 소개하려는 취지를 담았다. 24일 개막식에는 행사 홍보모델 혜리(배우), 한국관광명예홍보대사 세시 드 라 쿠에바(멕시코, 배우·가수), 차드라발 강인즈(몽골, 콘텐츠 창작자)가 참여한다.

25일부터 28일까지 화장(메이크업), 헤어, 패션 등 'K-뷰티' 체험관을 운영한다. 1층에서는 미용 자가 진단 체험을, 4층에서는 아이돌 화장 체험, 두피 진단, 헤어 스타일링, 눈썹 미용, 맞춤 패션 스타일링 등을 체험할 수 있다. 4층 체험 공간은 7월 1일부터 19일까지 참여 업체를 정비해 추가 운영한다. 5층에서는 개인 맞춤형 색상 진단, 결혼 스타일링 등 1:1 심층 상담과 연예인 화장 시연, 지역별 유행 패션 강의 등에 참여할 수 있다.

외국인 개별 관광객의 직접 예약·체험 기회를 확대하기 위해 국내외 온라인 여행사(OTA)와 함께 'K-뷰티 관광상품 특별전'을 개최(6월 24일부터 9월 30일까지)한다. 특별전에서는 9개 온라인 여행사(마펑워, 와그, 케이케이데이, 코네스트, 크리에이트립, 클룩, 트래블로카, 트립닷컴, 한유망)가 등재한 800개 이상의 'K-뷰티' 관광상품을 예약할 수 있다.

'2026 코리아뷰티페스티벌' 포스터. [자료= 문체부]

또한 25일에는 19개국 해외 여행기업 40개사와 국내 미용·의료·웰니스 판매기업 42개사를 초청해 사업 상담회를 진행한다. 이를 통해 'K-뷰티' 관광상품 개발 100여 건, 방한 관광객 2000여 명 유치를 뒷받침할 계획이다.

사업 상담회 참여 해외 여행업자들을 대상으로는 6월 23일부터 29일까지 서울, 경기, 부산, 제주 등의 'K-뷰티' 관광 현장을 방문하는 홍보 여행도 진행한다. 피부 관리(설화수 도산, 올리브영 명동점 등), 화장·헤어(제니하우스, 차홍 등), 케이-일상(오설록티뮤지엄 등), 웰니스·의료(피부·성형외과 등) 4개 분야 현장을 체험하게 된다.

문체부 정책 담당자는 "올해는 특히 'K뷰티' 관광객의 직접 유치를 확대하기 위해 세계적인 온라인 여행사(OTA)와 협업해 관광상품의 홍보·판촉을 지원하고, 해외 구매자 대상 현장 홍보 여행을 진행한다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com