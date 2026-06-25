부산시, 신중년층 대상 50플러스 일자리박람회…디지털 직무 체험 확대

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현장면접 및 취업특강 진행

신중년 경력 활용 지원 계획

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =베이비붐 이후 본격적인 50~64세 신중년 세대가 노동시장 재진입 통로를 넓히기 위한 지원행사가 열린다.

부산시는 26일 시청 대강당·대회의실·로비 일대에서 '2026 부산 50플러스(+)일자리박람회'를 개최한고 25일 밝혔다.

부산시가 26일 오전 10시 시청 대강당·대회의실·로비 일대에서 2026 부산 50플러스(+)일자리박람회를 개최한다다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

행사는 부산시가 주최하고 시 장노년일자리지원센터와 부산지방보훈청 제대군인지원센터가 주관하며 부산은행이 후원한다.

디지털 체험관을 운영해 드론·인공지능(AI) 등 신산업 분야와 가상현실(VR) 기술을 활용한 직무 체험 프로그램을 선보여 신중년층이 디지털 기술 변화를 이해하고 미래 유망 직무를 직접 경험할 수 있도록 했다.

행사는 개막행사, 전시행사, 부대행사 등 세 부분으로 진행한다. 개막행사에서는 VR 드로잉 공연과 개막 퍼포먼스, 축하공연이 마련되고, 가정의학과 전문의 오한진 박사가 '젊음을 지키는 동안 습관'을 주제로 건강 관리와 생활습관에 관한 강의를 한다.

전시행사에서는 직접채용 및 간접채용 기업 40개사가 참여하는 현장면접·채용관을 운영해 구직자와 기업 간 1대1 채용상담과 현장면접을 진행한다. 이와 함께 직업적성검사, 이력서·면접 컨설팅, 이력서 사진 무료 촬영, 건강측정 및 건강상담 등 취업 준비와 건강 관리를 돕는 서비스를 제공한다.

중장년층의 인생 후반기 설계를 지원하는 '50플러스(+)생애재설계대학' 홍보·체험관과 신중년 커뮤니티·동아리 홍보관, 유관기관 홍보관, 디지털 체험관도 함께 운영해 다양한 정보와 체험 기회를 제공할 예정이다.

부대행사로는 취업특강과 '휴먼북 토크콘서트'가 진행된다. 취업특강에서는 50플러스 세대를 위한 취업 전략과 경력 활용 방안을 소개하고, 휴먼북 토크콘서트에서는 다양한 인생 경험과 재취업 사례를 공유하는 자리로 꾸민다.

정태기 사회복지국장은 "이번 박람회는 50플러스 세대의 경험과 역량을 새로운 일자리로 연결하기 위해 준비했다"며 "신중년층의 안정적인 사회참여와 재취업을 지원하는 정책을 계속 추진하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com