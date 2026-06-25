부산시, 해양신산업 선도분야 2차 공모…7개 신규 기획과제 지원

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해양형 6대 분야·신규 기획과제 발굴

3500만 원 지원으로 프로젝트 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해양신산업 전략 수립 정책연구를 바탕으로 신규 기획·실증 연구과제를 추가 발굴하기 위해 '해양신산업 선도분야 발굴 및 육성 지원사업' 2차 공모에 나섰다.

부산시와 부산과학기술고등교육진흥원은 26일부터 7월 16일까지 해양신산업 선도분야 발굴 및 육성 지원사업 2차 공모를 실시한다고 25일 밝혔다.

부산시와 (재)부산과학기술고등교육진흥원이 26일부터 7월 16일까지 해양신산업 선도분야 발굴 및 육성 지원사업 2차 공모를 추진한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

사업은 부산시가 총괄하고 진흥원이 전담 추진한다. 지난 5월 진행된 1차 공모에서는 기획 및 실증 연구과제 8건을 선정해 지원 중이다.

시는 이번 공모에서 부산형 해양신산업 6대 분야와 연계한 지정공모와 자유공모를 통해 신규 기획과제 7건을 추가 발굴할 계획이다. 과제별 지원 규모는 3500만 원에서 4000만 원 안팎이다.

해양신산업 선도분야 발굴 및 육성 지원사업은 신해양수도 전략의 일환으로 추진하는 사업이다. 부산을 글로벌 해양 선도도시로 키우기 위해 산·학·연·관 협력을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

이번 공모는 부산형 해양신산업 선도전략 수립 정책연구를 바탕으로 해양모빌리티·기자재, 해양금융, 스마트항만서비스, 블루푸드·바이오, 해양에너지·환경, 해양레저관광 등 6대 분야의 핵심 전략 영역을 중심으로 기획 연구를 지원한다.

지난 5월 진행한 1차 공모에서는 기획 및 실증 연구과제 8건을 선정해 지원하고 있다. 최종 지원 대상은 7월 중 평가를 거쳐 정한다.

공모에는 해양신산업 분야의 창의적 아이디어를 보유한 산·학·연·관 연구자와 전문가가 참여할 수 있다. 신청은 진흥원 누리집 공고를 확인한 뒤 7월 16일까지 전자우편으로 제출하면 된다.

조영태 시 해양농수산국장은 "이번 지원사업을 통해 해양산업 분야 게임체인저 프로젝트가 부산에서 출발할 수 있도록 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com