최수란 작가, '조수미 40주년 특별기획전'에 함께 한다

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7월 2일부터 서울 아트큐브2R2서 '사계(四季)의 노래' 기획전

김환기 이우환 등 미술작가 10여명 참여

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자= 중견 미술작가 최수란이 오는 7월 2일부터 열리는 조수미 40주년 특별기획전 '사계(四季)의 노래 CONTINUUM'에 참여한다.

김환기 이우환 최수란 등 한국의 현대미술을 대표하는 10여명의 미술작가들이 참여하는 이번 기획전은 8월 22일까지 서울 강남구 아트큐브2R2 갤러리에서 열린다.

데뷔 40주년을 맞은 세계적 소프라노 조수미와 한국 현대미술의 거장들이 만나 장르를 넘어 확장된 예술의 세계를 선보인다.

최수란 작가의 '블타바강'

여행지에서 느낀 감각과 기억을 그림 속에 담아온 최 작가는 '블타바강' 등 4점의 작품을 선보인다.

그는 이 작품에 대해 "흐르는 강물과 오래된 건축물의 시간은 서로 스며든다"며 "그 순간의 공기와 여운을 거친 붓질과 색의 흐름으로 표현했다"고 소개했다.

최 작가는 20여회의 개인전을 비롯해 국내외 전시와 아트페어에 많이 참여해온 작가로 최근 중국 싱가포르 등 국제무대에서도 활발히 활동하며 작품 세계를 확장하고 있다.

조수미 40주년 특별기획전 포스터

한편 이번 특별전은 조수미의 40년 예술 여정과 현대미술가들의 작품을 봄, 여름, 가을, 겨울 등 사계절로 나눠 한국 예술이 지나온 길을 돌아보고, 새로운 문화 예술의 이정표를 만들기 위해 기획됐다는 설명이다.

기획전에 참여하는 작가들과의 아티스트 토크 프로그램이 격주로 진행되고, 조수미가 입었던 무대 드레스와 수상 훈장등 소장 자료들도 전시될 예정이다.

fineview@newspim.com