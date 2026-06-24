[종합] 심우정·신용해 나란히 특검 출석…법무부·검찰 비상계엄 가담 추궁

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심우정, 박성재 지시로 합수부 검사 파견 검토 의혹

尹 즉시항고 포기·김건희 수사무마 의혹도 수사선상

신용해, '3600명 추가수용' 보고·문건 삭제 의혹 조사

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 법무부·검찰 지휘라인의 계엄 가담 의혹을 수사하는 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 24일 심우정 전 검찰총장과 신용해 전 법무부 교정본부장을 잇따라 소환해 조사했다.

심 전 총장은 이날 오전 9시38분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 그는 '계엄사령부 합동수사본부에 검사 파견을 지시했느냐', '계엄 당일 박성재 전 법무부 장관과 어떤 통화를 했느냐'는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았다.

[과천=뉴스핌] 류기찬 기자 = 내란 가담 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 오전 경기 과천시 2차 종합특검 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 ryuchan0925@newspim.com

심 전 총장은 비상계엄 선포 당일인 2024년 12월 3일 박 전 장관의 지시로 계엄사 합수부에 검사 등 인력 파견을 검토한 혐의를 받는다. 박 전 장관은 계엄 선포 직후 법무부 간부회의에서 '합수부 검사 파견 검토' 등을 지시하고, 같은 달 4일 새벽까지 심 전 총장과 총 3회 통화한 것으로 알려졌다.

앞서 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 지난 22일 박 전 장관에게 징역 25년을 선고하면서, 박 전 장관이 계엄 선포 직후 심 전 총장에게 인력 파견 요청을 지시했고 심 전 총장이 소관 부서에 이를 이행하도록 했다고 판단했다.

심 전 총장은 윤석열 전 대통령의 구속취소 결정 이후 즉시항고를 제기하지 않은 혐의도 받는다. 김건희 여사가 연루된 도이치모터스·디올백 사건 수사를 무마하는 데 관여했다는 직권남용 혐의도 수사선상에 올라 있다.

종합특검은 이날 심 전 총장을 상대로 계엄 당시 박 전 장관과의 통화 내용, 합수부 검사 파견 검토·지시 경위, 직권남용 혐의 관련 사실관계 등을 확인할 방침이다.

[과천=뉴스핌] 류기찬 기자 = 내란중요임무종사 혐의를 받는 신용해 전 법무부 교정본부장이 24일 오후 경기 과천시 2차 종합특검 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 ryuchan0925@newspim.com

신 전 본부장도 이날 오후 1시30분께 같은 장소에 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 그는 '박 전 장관으로부터 수용 검토 지시를 받은 사실이 있는지', '문건 삭제도 지시했는지' 등 질문에 침묵한 채 이동했다.

신 전 본부장은 계엄 선포 직후 박 전 장관의 지시를 받고 전국 구치소 등 교정시설 수용 여력을 점검한 혐의를 받는다. 그는 점검 이후 박 전 장관에게 문자메시지로 "3600명 추가 수용이 가능하다"는 취지로 보고했고, 전국 교정기관장 회의에서도 수용 여력 파악을 지시한 것으로 알려졌다.

계엄 해제 이후에는 교정본부 직원에게 관련 보고 문건 삭제를 지시했다는 의혹도 제기된 상태다.

종합특검은 신 전 본부장을 상대로 박 전 장관 지시의 구체적 경위와 문자 보고의 위법성, 문건 삭제 지시 여부 등을 조사할 전망이다.

yek105@newspim.com