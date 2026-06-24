"기업 이익은 사회로"…유한양행, 유일한 정신 담은 '윌로우하우스' 공개

대방동 구사옥, 과거·현재·미래 담긴 공간으로 재탄생

지역사회 위한 복합문화공간 '윌로우 그라운드' 운영

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = "기업에서 얻은 이익은 기업을 키워준 사회에 환원해야한다."

유한양행 창업주 고(故) 유일한 박사가 생전 남긴 말이다. 유한양행은 최근 창립 100주년을 맞아 유 박사의 이 같은 철학이 담긴 '윌로우하우스'를 개관했다.

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 조욱제 유한양행 대표이사가 24일 열린 윌로우하우스 미디어 투어에서 인사말을 하고 있다. 2026.06.24 sykim@newspim.com

윌로우하우스는 1962년 유한양행 창업 이후 본사와 의약품 생산의 핵심 거점이었던 대방동 구사옥 자리에 지어졌다. 유한양행의 지난 100년을 기억하고 다가올 미래를 함께 그리기 위해 조성됐다. 유 박사의 창업 철학에 따라 지역사회와 함께 소통하는 열린 복합문화공간으로 운영될 예정이다.

조욱제 유한양행 대표이사 사장은 24일 윌로우하우스 미디어투어 인사말에서 "창업주 유일한 박사는 기업에서 얻은 이익은 기업을 키워준 사회에 환원해야한다고 강조해왔다"며 "윌로우하우스는 그 가르침을 잇는 저희의 작은 실천"이라고 밝혔다.

이어 "이 공간은 임직원 만을 위한 공간이 아니라 시민과 지역사회가 함께 공유하는 공간"이라며 "1962년부터 33년 동안 수많은 유한인들이 함께 성장해 온 본사 자리에 세워진 공간으로, 그동안 건물을 보존하며 새로운 준비를 해왔다"고 말했다.

실제 유한양행은 지난 60여년의 역사와 기억을 간직한 구사옥의 가치를 보존하고 유 박사의 창업 정신과 기업의 가치를 다음 세대와 공유하고자 창립 100주년에 맞춰 윌로우하우스 개관을 준비해왔다.

지난 2022년 개발 준비에 착수, 이듬해 전담 조직 구성과 개발계획 수립을 거쳐 지난 2024년 설계와 건축 허가를 완료했으며, 지난해 착공해 올 4월 모든 공정을 마무리하며 준공했다. 4년에 걸친 추진 끝에 과거의 공간이 윌로우하우스로 재탄생하게 됐다.

윌로우하우스는 유한양행의 100년 역사를 담은 전시공간인 '유한 아카이브'와 지역사회를 위한 열린 공간인 '윌로우 그라운드'로 구성돼 있다. 유한 아카이브 1층은 마음진단 중심의 체험전시관, 2층은 유일한 박사의 일대기를 전시한 메모리얼 홀, 3층은 유한양행의 다채로운 제품군을 전시한 비전 홀로 운영된다.

공간은 유한양행의 성장 과정과 핵심 가치를 시각적으로 구현하는 데 초점을 맞췄다. 곳곳에는 창업 정신과 주요 성장사, 연구개발(R&D) 성과 등을 소개하는 콘텐츠가 배치됐다. 공간 중앙에는 회사의 상징물인 버드나무를 형상화한 조형물이 설치되기도 했다.

전시 공간 곳곳에는 유한양행의 대표 제품들이 자리하고 있었다. 폐암 신약 '렉라자' 조형물과 전문의약품, 일반의약품은 물론 생활용품과 반려동물용 제품까지 함께 전시됐다. 국민 건강과 일상 전반에 유한양행이 함께하고 있다는 점을 자연스럽게 보여주는 구성이다.

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행 주요 제품들이 전시된 윌로우하우스 내부 모습 2026.06.24 sykim@newspim.com

2층은 유일한 박사의 일대기와 함께 유한양행의 과거와 현재를 조망하는 데 초점이 맞춰졌다. 입구에는 유일한 박사의 어록과 관련 서적, 기업 홍보 영상 등이 배치돼 있었고, 창업주의 삶과 철학을 소개하는 자료들이 관람객을 맞이했다.

특히 눈길을 끈 것은 유일한 박사의 유언장이었다. 자신이 보유한 주식을 사회에 환원한다는 내용이 담긴 유언장은 기업인의 사회적 책임을 강조했던 그의 철학을 상징적으로 보여줬다. 전시장에는 유일한 박사의 생애를 정리한 연표와 함께 교육사업가로 활동한 그의 삶도 소개됐다.

유품 전시 공간에서는 검소했던 그의 생활상을 엿볼 수 있었다. 모자와 시계, 가방 등 실제 사용하던 물품들이 전시돼 있었는데, 국내 대표 제약기업을 일군 창업주였음에도 소박한 삶을 추구했던 면모가 고스란히 드러났다.

윌로우하우스는 단순한 기념사업을 넘어 유한양행의 새로운 100년을 준비하기 위한 상징적인 행보로 평가된다. 유한양행은 최근 비만·대사질환과 항암 분야를 중심으로 후속 파이프라인 확보에 속도를 내고 있다. 오픈이노베이션을 통한 기술 도입과 공동 연구를 확대하는 한편 글로벌 시장 진출을 위한 연구개발 역량 강화에도 집중하고 있다.

조 대표이사는 "저희는 새로운 100년을 시작하며, 지난 시간을 이끌어 온 박사님의 정신을 다시 마음에 새긴다"며 "혁신신약 렉라자가 세계 환자들에게 닿아가고 있는 지금, 우리 유한은 국민의 건강을 넘어 인류의 건강에 기여하는 글로벌 혁신 제약사를 향해 한 걸음씩 나아가고 있다"고 말했다.

sykim@newspim.com