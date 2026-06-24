김용민 "김민석·정청래, '檢 보완수사권 폐지' 당장 추진해야"

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"전당대회 화두는 '통합'…검찰개혁은 그 이전 완수해야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김용민 더불어민주당 의원은 24일 검찰개혁과 관련해 "김민석 총리와 정청래 대표는 당장 검찰 보완수사권 폐지를 시행해야 한다"며 "앞으로가 아닌 지금 하면 된다"고 했다.

김 의원은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼' 인터뷰에서 "정부에서 검찰개혁안을 만드는 것의 최종책임자는 김민석 총리"라며 "정청래 대표는 당대표니까 보완수사권 폐지와 관련된 검찰개혁법을 최종적으로 결정하고 추진할 수 있는 권한이 있다"고 말했다.

김용민 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

김 의원은 "나를 법사위원장(법제사법위원장)을 시켜달라. 셋이 셋이 당장 모여 오늘부터 토론하면 빠르게 정리한다"며 "의원총회도 열고, 필요하면 당원들께 보고도 하고, 공론화해서 한 달 이내에 다 끝낼 수 있다"고 주장했다.

이어 "빨리 마무리하고, 전당대회에서 두 분에게 국민들과 지지자들이 아주 후한 점수를 줄 것"이라고 했다.

'보완수사권을 완전 폐지하면 대통령이 머쓱해지는 것 아닌가'라는 질문에 김 의원은 "바로 결정하자는 것이 아니고 논의하면 된다"고 답했다.

이재명 대통령은 보완수사권 전면 폐지에 상대적으로 신중한 태도를 취하는 것으로 알려진다.

김 의원은 "공소청, 중대범죄수사청은 10월에 출범하도록 돼 있다. 이게 7월, 8월, 9월 넘어가면 출범 자체가 뒤로 미뤄질 수밖에 없고 국민에게는 가장 안 좋은 상황"이라고 했다.

그러면서 "전당대회도 중요하지만 시급한 과제인 검찰개혁을 지금부터 논의하면 충분히 숙의하고 공론화할 수 있다"며 "개인적으로는 보완수사권 완전 폐지를 해야 된다고 생각한다"고 말했다.

8·17 전당대회 출마 여부를 두고는 "아직 고민 중인데 현재로서는 긍정적으로 고민하고 있다"며 "과제 중심으로 여러 가지 고민하고 경청하고 있다"고 했다.

앞서 김 의원은 같은날 오전 페이스북에 "김민석 총리, 정청래 대표 모두 결정권을 가진 현직에 있고 (검찰)개혁의지도 밝혔으니 지금 (검찰개혁을) 논의해서 결론내자"며 "나를 법사위원장으로 지명해 같이 논의하자"고 자신을 지명해 줄 것을 재차 요구했다.

전날에도 김 의원은 YTN라디오 '김준우의 뉴스정면승부'에 출연해 "오랫동안 문제 제기했던 나에게 권한을 줬으면 좋겠다"며 법사위원장직에 자신을 지명해달라고 요구했다.

chogiza@newspim.com