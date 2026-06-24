S-OIL, 국가서비스대상 4년 연속 주유소·앱 부문 동시 수상

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 24일 국가서비스대상에서 주유소·주유앱 부문 1위를 했다고 밝혔다
- S-OIL은 구도일 캐릭터·SNS·제휴마케팅 등으로 브랜드 이미지를 강화하고 고객 중심 서비스를 확대했다
- 믿음가득주유소·주유약자 도움서비스와 MY S-OIL 앱의 빠른주유·포인트 혜택 등 차별화된 서비스로 호평을 받았다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = S-OIL이 산업정책연구원 주관, 산업통상부 후원으로 진행된 '2026 국가서비스대상'에서 주유소 부문 9년 연속 1위, 주유 앱 부문 4년 연속 1위를 차지했다고 24일 밝혔다.
2018년 도입된 국가서비스대상은 서비스 발전에 공헌한 우수 기업·기관·브랜드를 선정하는 상이다.
S-OIL은 고객 중심의 차별화된 마케팅과 서비스로 평가받았다. 캐릭터 '구도일'을 활용한 광고와 SNS 마케팅, 스포츠·문화공연 체험마케팅 등으로 브랜드 이미지를 강화하고 있다. 메가커피, 이마트24편의점, 자동세차 '워싱데이' 등과 협업해 고객 만족을 위한 활동을 펼치고 있다.
'믿음가득주유소'로 정품정량을 보증하고, 장애인 등 교통약자를 위한 '주유약자 도움서비스'를 운영 중이다. 전문가 서비스 컨설팅 'YES팀(Yellow Excellent Service Team)'을 통해 고품질 제품과 서비스를 제공한다.
'MY S-OIL APP'은 주유소 찾기와 간편결제 서비스 '빠른주유' 등을 제공한다. 리터당 최대 4원의 보너스 포인트와 단골 고객을 위한 등급별 혜택을 운영 중이며, '빠른주유'는 신용카드·포인트·모바일 상품권을 함께 적용해 결제할 수 있다.
yuniya@newspim.com