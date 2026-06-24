흥국에프엔비, 여름 성수기 음료베이스 공급 확대

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 카페 토탈 솔루션 기업 흥국에프엔비가 여름 성수기를 앞두고 음료베이스 공급을 확대하고 있다고 24일 밝혔다.

흥국에프엔비는 호텔·레스토랑·카페(HORECA) 시장을 대상으로 음료베이스, 과일가공품, 디저트 소재 등을 개발·생산하는 ODM·OEM 전문기업이다. 제품 개발부터 생산·공급까지 원스톱으로 제공한다.

회사에 따르면 최근 카페 프랜차이즈 중심의 공급망을 외식·주류 프랜차이즈와 과일 유통 채널까지 확대했다. 글로벌 과일가공품 판매회사에 냉동과일 및 소르베 형태의 유통제품 공급을 확정했으며, 주류 프랜차이즈 '역전할머니맥주1982'의 여름 신메뉴 '살얼음파인애플맥주'에 적용되는 파인애플베이스도 공급하기 시작했다.

흥국에프엔비 로고.[사진=흥국에프엔비]

여름 대표 과일인 수박을 활용한 시즌 메뉴 수요도 증가하고 있다. 흥국에프엔비는 주요 카페 프랜차이즈 및 영화관 등 식음료 채널에 수박 음료베이스를 공급하고 있다. 식음료 시장에서 주목받고 있는 우베(보라색 고구마 계열 원재료) 제품 공급도 확대 중이다. 현재 개인카페 중심으로 공급 중이며 향후 프랜차이즈 채널 납품도 추진할 계획이다.

자회사 테일러팜스를 통한 건강식품 사업도 확대하고 있다. 테일러팜스는 지난 4월 저당 콘셉트의 파우더형 제품 '테일러 딥워터 초코파우더'를 출시한 데 이어, 이달에는 '테일러 라이프 푸룬 곡물 발효 효소'를 선보였다. 해당 제품은 테일러 푸룬 펄프와 순창발효미생물산업진흥원의 특허 균주를 활용해 발효한 원료를 적용했다.

회사 관계자는 "여름 성수기를 앞두고 파인애플, 수박 및 우베 등 시즌 및 트렌드 기반 소재 수요가 빠르게 증가하고 있다"며 "제품 개발부터 생산까지 통합 제공하는 HORECA 토탈 솔루션 역량을 바탕으로 고객사의 메뉴 경쟁력 강화를 지원하고 있다"고 말했다.

이어 "음료베이스와 과일가공품뿐만 아니라 건강식품, 자동화 솔루션 사업까지 사업 포트폴리오를 확대해 HORECA 산업 전반을 아우르는 토탈 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com