고흥군, 수제맥주 브루어리로 상권 활성화 나서

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야시장 26-27일 시작...연계 소비 촉진

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 도시재생 거점인 수제맥주 브루어리를 중심으로 야시장과 연계한 지역경제 활성화에 나선다.

고흥군은 지난 4월 운영을 시작해 고흥마을관리사회적협동조합이 맡고 있는 수제맥주 브루어리가 단순 문화공간을 넘어 전통시장과 연계한 소비 창출 거점으로 기능하며 상권 회복에 기여하고 있다고 24일 밝혔다.

지난해 운영한 '별별마켓'과 '비어락' 행사 [사진=고흥군] 2026.06.24 chadol999@newspim.com

해당 브루어리는 1층 양조시설과 2층 펍 공간을 갖추고 있으며, 로컬 맥주를 기반으로 지역 명소로 자리매김하고 있다.

특히 지난해 '별별마켓'과 '비어락 행사' 운영 경험을 바탕으로, 올해 고흥전통시장상인회가 주관하는 '별별야시장'의 핵심 파트너로 참여해 행사 운영을 지원한다.

야시장은 6월 26~27일을 시작으로 7월 24~25일, 8월 28~29일 등 총 3회에 걸쳐 고흥전통시장 일원에서 오후 5시부터 10시까지 개최된다. 행사 기간 브루어리 수제맥주는 50% 할인 판매되며, 유자맥주 등 지역 특화 상품도 함께 선보일 예정이다.

군 관계자는 "브루어리와 야시장 연계를 통해 전통시장에 활력을 불어넣고 지역 상생 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com