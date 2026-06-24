새마을금고, 상호금융권 첫 지방세 가상계좌 납부 서비스

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고가 상호금융권 최초로 지방세 가상계좌 납부 서비스를 도입했다.

새마을금고중앙회는 지난 22일부터 지방자치단체 고지서에 기재된 가상계좌를 통해 지방세를 납부할 수 있는 '지방세입 통합가상계좌 수납 서비스'를 시작했다고 24일 밝혔다.

이번 서비스는 행정안전부 산하 한국지역정보개발원이 운영하는 지방세입 수납체계와 새마을금고 전산망을 연계해 구축됐다. 새마을금고는 지난해 4월 금융결제원에 참여 의사를 전달한 뒤 업무 정의, 시스템 개발, 관계기관 테스트와 검증 절차를 거쳐 서비스를 개시했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회 전경 이미지 [사진=새마을금고중앙회] 2026.05.19 yunyun@newspim.com

고객은 새마을금고 창구를 비롯해 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹, CD·ATM, 오픈뱅킹, 텔레뱅킹 등 계좌이체가 가능한 채널에서 가상계좌를 통해 지방세를 납부할 수 있다. 이용 시간은 매일 오전 0시 30분부터 오후 10시까지다. 창구 수납은 새마을금고 영업시간 내 가능하다.

서비스는 지방세 정기분과 수시분 납부에 우선 적용된다. 새마을금고는 향후 세외수입도 가상계좌 통합서비스 대상에 포함될 수 있도록 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다.

현재 서비스 이용이 가능한 지방자치단체는 부산·대구·인천·광주·경기·충북·전북·전남·경북·경남·강원 지역 시군구 49곳이다. 대상 지자체는 앞으로 확대될 예정이다. 다만 한국지역정보개발원 지방세입 수납체계를 이용하지 않는 서울시는 이번 서비스 대상에서 제외된다.

이번 서비스 도입으로 지방세 납부 편의성이 높아질 것으로 기대된다. 기존 공공 수납 채널에 가상계좌 납부수단이 추가되면서 고객 선택권이 확대되고, 지역금융기관으로서 새마을금고의 공공금융 역할도 강화될 전망이다.

새마을금고는 서비스 개시 이후 안정적인 운영을 위해 납부 서비스를 지속적으로 관리할 방침이다. 창구 직원과 민원 응대 담당자를 위한 업무 매뉴얼과 주요 질의응답 자료도 배포해 현장 대응력을 높였다.

새마을금고 관계자는 "이번 지방세입 통합가상계좌 수납 서비스를 통해 고객 납세 편의를 높일 수 있을 것"이라며 "앞으로도 지역사회와 고객이 체감할 수 있는 금융서비스를 발굴해 디지털 금융 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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