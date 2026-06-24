2부제 피하려 관용 전기차 출퇴근...前 성동서장, 징계위 회부

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 24일 권모 전 성동경찰서장을 공공기관 차량 2부제 회피 비위로 중앙징계위에 회부하기로 했다.
- 권 전 서장은 지난 4월 8일 이후 긴급 출동용 전기차를 지휘관 차량 대신 출퇴근용으로 수십차례 사용하는 등 사적으로 이용했다.
- 해당 전기차는 초동 대응팀 출동용이어서 출퇴근 사용으로 업무 공백이 발생했고 권 전 서장은 지난달 21일 대기발령됐다.
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지난달 21일 대기발령 조치
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 공공기관 차량 2부제를 회피할 목적으로 긴급 출동용 전기차를 출퇴근에 유용한 의혹을 받는 전 성동경찰서장이 중앙징계위원회에 회부된다.
경찰청은 24일 "사안의 엄중함을 고려해 비위에 대해 권모 전 서장을 경찰청 중앙징계위원회에 회부할 예정"이라고 밝혔다.
권 전 서장은 공공기관 차량 2부제를 적용한 지난 4월 8일부터 자신에게 배정된 지휘관 차량 대신 관용 전기차를 이용해 출퇴근했다는 의혹을 받았다. 경찰청 감찰담당관실은 의혹이 제기되자 권 전 서장을 감찰조사했다.
감찰조사 결과 권 전 서장이 공공기관 차량 부제를 회피할 목적으로 긴급 출동용 전기차를 출퇴근 용도 등으로 수십차례 사용하는 등 사적으로 사용한 비위를 확인했다. 경찰은 해당 전기차가 경찰서 초동 대응팀 출동용으로 지정된 차량으로 출퇴근에 사용됨으로써 초동대응팀 업무에 공백을 초래한 사실도 확인했다.
서울경찰청 감찰정보계는 지난 5월 18일과 19일 성동경찰서를 찾아 권 서장을 면담하고 차량 배차 기록을 확보했다. 경찰청은 지난달 21일 권 전 서장을 대기발령 조치했다.
krawjp@newspim.com