BMW코리아, 존재감 강화한 7시리즈 블랙 트림 선보여

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740i xDrive M 스포츠 리미티드·740d xDrive M 스포츠에 적용

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아가 플래그십 세단 7시리즈의 상품 라인업을 확대한다. 외관 주요 요소에 블랙 하이글로스 마감을 적용한 신규 트림을 추가해 대형 세단 시장에서 존재감을 강화한다는 전략이다.

BMW 7시리즈 블랙 트림. [사진=BMW코리아]

BMW코리아는 7시리즈 신규 블랙 트림을 출시한다고 24일 밝혔다.

이번 블랙 트림은 'BMW 740i xDrive M 스포츠 리미티드'와 'BMW 740d xDrive M 스포츠' 두 모델에 적용된다. 기존 모델의 주행 성능과 상품성은 유지하면서 외관 디자인 요소를 차별화한 것이 특징이다.

7시리즈 블랙 트림은 사이드 미러 블레이드, 사이드 윈도우 프레임, 도어 핸들, 사이드 실 커버 등 외관 주요 요소에 기존 실버 크롬 대신 블랙 하이글로스 마감을 적용했다. 이를 통해 플래그십 세단 특유의 우아한 비율을 유지하면서도 한층 강렬한 분위기를 더했다.

BMW 740i xDrive M 스포츠 리미티드 블랙 트림에는 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진이 탑재된다. 최고출력은 381마력, 최대토크는 55.1kg·m다.

BMW 740d xDrive M 스포츠 블랙 트림은 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 디젤 엔진을 장착했다. 최고출력 299마력, 최대토크 68.3kg·m의 성능을 발휘한다.

두 모델 모두 48볼트 마일드 하이브리드 기술과 지능형 사륜구동 시스템 BMW xDrive가 적용된다. 가격은 BMW 740i xDrive M 스포츠 리미티드 블랙 트림이 1억6080만원, BMW 740d xDrive M 스포츠 블랙 트림이 1억5070만원이다.

BMW 7시리즈는 올해 국내 수입 대형차 시장에서 강세를 이어가고 있다. 한국수입자동차협회에 따르면 순수전기 모델 BMW i7을 포함한 7시리즈는 올해 1월부터 5월까지 총 2590대가 판매됐다. 전년 동기 대비 약 7% 증가한 수치로, 5개월 연속 수입 대형차 부문 판매 1위를 기록했다.

BMW코리아는 7시리즈를 포함한 럭셔리 클래스 고객을 대상으로 전용 멤버십 'BMW 엑설런스 클럽'도 운영하고 있다. 차량 관리 서비스뿐 아니라 미식, 골프, 웰니스, 문화예술 등 라이프스타일 혜택과 에어포트 서비스, 제주 럭셔리 클래스 렌터카 등 프리미엄 서비스를 제공한다.

chanw@newspim.com