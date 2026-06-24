DAXA, 캄보디아 중앙경찰학교에 가상자산 범죄 대응 노하우 전수

AI 핵심 요약beta
- DAXA가 19일 캄보디아 경찰학교서 강의했다
- 가상자산 제도와 범죄 대응 실무를 소개했다
- 초국경 범죄 대응 위해 협력 확대하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 지난 19일 캄보디아 중앙경찰학교에서 사이버 수사 교수요원을 대상으로 '대한민국 가상자산 제도의 이해와 범죄 대응'에 관한 강의를 진행했다고 24일 밝혔다.
최근 가상자산을 이용한 범죄가 국경을 넘어 발생함에 따라, 각국 수사기관 간의 협력 및 전문성 강화가 더욱 중요해지고 있다. DAXA는 대한민국의 가상자산 제도 및 범죄 대응 체계를 소개하고 캄보디아 수사기관의 가상자산 범죄 대응 능력을 높이기 위해 이번 연수에 참여하게 됐다.
이날 강의는 DAXA의 황석진 자문위원이 담당했으며, 국내 가상자산 제도의 현황과 주요 정책 동향을 소개하고, 범죄 유형 및 대응 사례를 설명했다. 또한, 실질적인 범죄 대응 사례를 중심으로 가상자산 범죄 수사에서 활용할 수 있는 실무적 내용을 전달하는 데 중점을 두었다.
연수 대상이 캄보디아 경찰 교육기관 소속의 교관들이었기에, 교육 내용은 향후 현지 수사관 교육 과정에도 반영될 예정이다. 더불어 대한민국의 가상자산 범죄 대응 경험이 캄보디아를 포함한 동남아시아 지역으로 확산될 가능성이 있으며, 이는 지역 내 범죄 대응 능력 향상에 기여할 것으로 기대된다.
DAXA의 김재진 상임부회장은 "초국경 범죄에 효과적으로 대응하기 위해 국가 간 협력과 정보 공유가 매우 중요하다"며 "DAXA는 앞으로도 국내외 유관기관과의 협력을 더욱 확대하고, 건전한 디지털자산 생태계 조성과 이용자 보호를 위해 지속적으로 노력하겠다"는 입장을 밝혔다.
dedanhi@newspim.com