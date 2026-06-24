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KT, 현장 중심 '이노베이션 허브'로 B2B AX 속도 높인다

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AI 핵심 요약

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  • KT가 이노베이션 허브와 AX Squad를 선보였다.
  • 고객이 현장에서 AX를 체험하고 과제를 구체화했다.
  • KT는 AX 실증부터 본사업 전환까지 지원했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AX Squad로 현장 중심 AX 검증 체계 운영

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 인공지능(AI) 기술 제공을 넘어 고객이 AX(AI 전환)를 직접 경험하고 빠르게 사업화 할 수 있는 현장 중심 AX 체계를 선보였다.

대표적인 사례가 광화문 웨스트 사옥에 자리잡은 KT 이노베이션 허브(Innovation Hub)와 'AX Squad' 프로그램이다.

KT 광화문 East 사옥 전경. [사진=KT]

KT는 고객이 이노베이션 허브에서 다양한 AX 사례와 기술을 직접 체험하고 워크숍을 통해 실제 업무 과제를 구체화할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 고객의 AX 과제를 정의하고 주요 의사결정권자의 공감대를 빠르게 확보할 수 있다.

이노베이션 허브를 방문한 고객은 별도로 AX 시뮬레이션을 진행할 경우 발생하는 비용을 최소화해 매몰 비용에 대한 부담을 줄이고 다양한 산업의 AX 경험을 기반으로 실행 가능한 과제를 구체화할 수 있다.

또한 KT가 보유·협력하는 다양한 AX 기술을 과제 특성에 맞게 연결할 수 있다.

이런 강점을 바탕으로 지난해 10월 이노베이션 허브가 오픈한 이후 약 200여 개 사에서 직접 방문해 AX 적용 가능성 확인과 최신 AI 기술을 탐색했고 이 중 30여 개 이상 기업에서 KT의 AI 파트너·전문가 그룹과 함께 업무 개선을 위해 AX를 도입하는 성과를 올렸다.

KT는 FDE 기반의 사업개발, 컨설팅, 개발 인력이 원팀으로 참여하는 'KT AX Squad'도 운영하고 있다.

AX Squad는 6주 검증 프레임워크를 기반으로 고객 현장에서 AI Agent 개발, 현업 피드백 반영, 효과 검증까지 수행하며 단순 기술 시연이 아닌 실제 업무 환경에서의 투자대비성과(ROI)와 AX 본사업의 효과성을 초기에 검증하는데 집중한다.

AX 역량 고도화도 고객 확보에 큰 역할을 담당하고 있다. 기존 도구는 대규모 병렬 실행 시 비용이 기하급수적으로 폭증하는 위험을 안고 있다.

시스템을 장시간 구동할 경우 문맥을 제대로 파악하지 못하거나 답변의 일관성이 무너지는 현상이 발생한다. 기업 내부의 핵심 시스템과 연동하는 구조 역시 제한적이어서 실제 산업 현장에 적용하기에는 확장성과 유연성이 모두 부족하다는 지적을 받아왔다.

KT는 이런 한계를 돌파하기 위해 자체 기술력을 집약해 'KT AX Harness'를 직접 개발했다.

이 기술의 핵심은 외부 인프라에 의존하던 에이전트, 도구, 프롬프트의 설계 구성을 내재화해 내부에서 세부 조율이 가능하도록 만든 점이다.

특정 AI 모델에 종속되지 않고 고성능 오픈소스 프레임워크를 기반으로 삼아 비즈니스 상황에 맞춰 필요한 AI 모델을 언제든 자유롭게 만들 수 있는 유연성을 갖췄다.

여기에 단순한 기술 결합을 넘어 AI의 업무 수행 단계를 세분화한 '파이프라인'을 구축했다.

AI가 사용자의 요청을 분석하고 계획을 수립하는 플래너(Planner) 단계, 수립된 계획에 따라 적절한 데이터와 도구를 할당하고 실행하는 디스패치(Dispatch) 단계, 그리고 최종 출력물이 기업의 비즈니스 기준에 부합하는지 검증하는 품질 보증(QA) 단계까지의 전 과정을 유기적이고 체계적인 사슬 구조로 연결했다.

AI의 무분별한 답변 오류를 원천 차단하고 기업이 원하는 명확한 결과만을 도출하도록 구동 정밀도를 극대화한 핵심 엔지니어링이다.

실제 운영 효율성 면에서도 한층 나은 성과를 보여준다. 에이전트별 반복 수행 횟수와 모델의 중요도 등급을 내부에서 직접 통제하므로 불필요한 연산을 줄이고 비용과 시도 횟수를 세밀하게 조율할 수 있다.

기업 내부에 산재한 다양한 데이터를 별도의 중간 변환 과정 없이 자연스럽게 연결해 시스템 확장성도 대폭 끌어올렸다. 그 결과 인프라가 장시간 지속 작동하는 R&D 및 실무 환경에서도 문맥 유실 없이 안정적인 품질을 유지한다.

KT는 이노베이션 허브, AX Squad 등 차별화된 AX 컨설팅 및 실증 프로그램을 유기적으로 연계해 고객의 AX 과제 발굴부터 실증, 본사업 전환, 운영 확산까지 End-to-End로 지원하고 있으며 이를 기반으로 'AX Value Partner' 위상을 강화할 계획이다.

origin@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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