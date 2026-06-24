복지부, K-바이오·백신 7호 펀드 운용사에 '프리미어파트너스' 선정

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 24일 K-바이오·백신 7호 펀드 주관 운용사로 프리미어파트너스를 선정했다.
- 프리미어파트너스는 펀드 결성 목표를 1000억원에서 2000억원으로 상향해 설정했다.
- 정부는 임상3상 특화 펀드와 2027년까지 1조원 메가펀드 조성을 포함해 바이오헬스 투자를 확대할 방침이다.
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'700억' 이상 조성되면 우선 투자
"내년까지 1조 규모 메가펀드 조성"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = K-바이오·백신 7호 펀드 주관 운용사로 '프리미어파트너스'가 선정됐다.
보건복지부는 24일 K-바이오·백신 7호 펀드 주관 운용사로 '프리미어파트너스'를 선정했다고 밝혔다.
복지부는 한국벤처투자를 통해 지난 3월 23일부터 5월 6일까지 K-바이오·백신 7호 펀드 운용사 선정 공모를 진행했다. 1차 서류심사, 현장실사, 2차 발표(PT) 심사 등을 거쳤다.
'프리미어파트너스'는 당초 공고된 결성목표액인 1000억원을 넘는 2000억원 규모로 결성 목표를 설정했다. 해당 펀드는 기존 결성 목표액 1000억원의 70%인 700억원 이상 조성 시 우선 결성을 통한 투자를 개시할 수 있다. 이번 7호 펀드가 설정한 목표액이 성공적으로 결성되면 K-바이오·백신 펀드 누적 조성액은 총 7796억원 규모에 달한다.
복지부는 오는 7월 내 1500억원 규모의 '임상3상 특화 펀드' 주관 운용사 선정을 마치고 연내에 조성을 완료할 방침이다. K-바이오·백신 펀드는 2023년부터 1~6호까지 누적 5796억원 규모로 조성됐다.
아울러 52개 기업을 대상으로 2463억원 규모의 투자를 집행했다. 복지부는 혁신 기술을 보유한 3개 회사의 신규 상장을 끌어내는 성과를 보이고 있다고 설명했다.
정은영 복지부 보건산업정책국장은 "K-제약바이오 산업이 글로벌 시장으로 본격 도약하는 중요한 시기에 바이오헬스 분야 투자 전문성을 보유한 운용사가 K-바이오·백신 7호 펀드 주관 운용사로 선정됐다"며 "K-바이오·백신 7호 펀드가 성공적으로 결성돼 혁신 기술을 보유한 바이오텍과 중소·중견기업에 대한 투자가 활성화되길 기대한다"고 했다.
정 국장은 "신약과 플랫폼 기술 개발을 적극 지원하겠다"며 "2027년까지 목표로 한 1조원 규모의 메가펀드 조성도 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com