보산진, K-바이오 혁신 기술 알렸다…아스트라제네카와 협력 창구 가동

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'프로젝트 노바' 세미나 성황리 개최

AZ-국내 혁신 기업 13곳, 공동 협력



[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 한국보건산업진흥원(보산진)이 글로벌 제약사 아스트라제네카와 손잡고 국내 우수 바이오 기업의 글로벌 시장 진출을 위한 가교 역할에 본격적으로 나섰다.

보산진은 지난 22일(현지 시각) 미국 샌디에이고에서 열리는 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA)'에서 국내 우수 바이오 기업의 글로벌 시장 진출을 견인하고 개방형 혁신(오픈이노베이션) 생태계 확장을 위한 'KHIDI-아스트라제네카 프로젝트 노바 글로벌 커넥트' 기술 협력 세미나를 성공적으로 마쳤다고 23일 밝혔다.

한국보건산업진흥원이 22일(현지 시각) 미국 샌디에이고에서 열리는 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA)'에서 'KHIDI-아스트라제네카 프로젝트 노바 글로벌 커넥트' 기술 협력 세미나를 열고 있다. [사진=한국보건산업진흥원]

'프로젝트 노바'는 보산진과 한국아스트라제네카가 국내 바이오텍 기업의 혁신적인 기술과 자산을 아스트라제네카 글로벌 본사에 직접 연계해 심도 있는 평가와 피드백을 받을 수 있도록 공동 마련한 상시 협력 창구다. 양 기관은 글로벌 바이오헬스 산업의 이목이 집중되는 바이오 USA 기간을 활용해 이번 행사를 기획했다.

면역학, 종양학, 신장·대사질환 분야의 국내 혁신 바이오텍 13개사는 세미나에서 다각도의 기술 협력을 논의했다. 노보렉스, 카이뮨, 메디맵바이오 등은 '1:1 파트러닝 미팅'에 사전 엄격한 심사를 거쳐 선정됐다.

특히 이번 행사에서 인공지능(AI) 기반 단백질 신약개발 기업인 갤럭스(Galux), 면역질환 혁신 신약을 개발하는 에즈큐리스(Azcuris), 아스트라제네카와의 공동 연구 사례는 집중 조명됐다. 정부, 공공기관, 글로벌 제약사가 협력해 국내 우수 바이오텍의 해외 진출을 지원한 민관 협력 사례라는 점에서 주목을 받았다.

특히 갤럭스는 진흥원의 '2026년 성장 단계별 기술협력 가속화 지원사업' 대상 기업으로 선정됐다. 글로벌시장 안착을 위해 4억원에 달하는 글로벌 진입 자금을 매칭 지원받게 된다.

정영훈 보산진 기획이사는 "혁신 기술을 신속하게 확보하는 개방형 혁신이 핵심 생존 전략이 된 흐름 속에서 프로젝트 NOVA는 우리 우수한 바이오텍들이 글로벌 무대로 첫걸음을 내딛는 가교"라며 "글로벌 선도 기업인 아스트라제네카의 인프라와 국내 기업의 혁신성이 결합해 실질적인 비즈니스 성과와 동반 성장을 창출하는 결정적 계기가 되길 기대한다"고 전했다.

sdk1991@newspim.com