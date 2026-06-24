현대차·기아, 한미일 경제대화 내 사이버보안 워킹그룹 출범

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아는 24일 한미일 TED 내 첫 사이버보안 워킹그룹을 창설하고 본사에서 첫 세미나를 열었다
- 한미일 TED에서 특정 주제별 소그룹이 구성된 것은 처음으로, 글로벌 사이버 위협 공동 대응을 위해 정기적 정보 공유를 추진한다
- 첫 세미나는 AI 시대 보안 대응 전략을 논의했고, 현대차·기아는 국경을 넘는 협력을 통해 실질적 보안 체계를 구축하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차·기아는 한미일 경제대화(TED) 내 첫 주제별 소그룹인 '사이버보안 워킹그룹'을 창설하고 현대자동차그룹 본사에서 첫 세미나를 개최했다고 24일 밝혔다.
한미일 경제대화는 한국, 미국, 일본 3국의 정재계 주요 인사들이 민주주의와 공동 번영을 위한 경제 발전과 국가 안보 등을 논의하는 정책 세미나다. TED 내에서 특정 주제를 기반으로 소그룹이 결성된 것은 이번이 처음이다.
현대차·기아는 사이버 공격이 빈번해지고 복잡해지는 추세에 대응하기 위해 워킹그룹을 주도했다. 가상 공간과 물리 공간의 경계가 모호해지면서 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)이 광범위하게 도입됨에 따라 공급망으로 연결된 기업들 간 피해 확산 가능성이 커졌기 때문이다.
현대차·기아는 TED 회원사를 대상으로 글로벌 사이버 위협에 대한 공동대응이 가능하도록 보안 관련 동향과 운영경험, 모범사례 등을 정기적으로 공유할 계획이다.
첫 세미나는 'AI 시대의 보안 대응 전략'을 주제로 진행됐다. 워킹그룹 참여사와 국내 대학 교수진이 참석해 사이버 보안 최신 동향과 전략 사례를 공유하고 AI 시대 보안 과제에 대해 토론했다.
현대차·기아 관계자는 "글로벌 공급망 연결성이 높아지는 만큼 국경을 넘어선 사이버보안 대응이 필수적"이라며 "이번 워킹그룹을 통해 실질적인 보안 협력 체계를 구축하겠다"고 말했다.
y2kid@newspim.com