문체부, 서울국제도서전 참가 출판사 131곳 운영비 지원

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 =문화체육관광부는 한국출판문화산업진흥원과 함께 '2026 서울국제도서전'에 참가하는 131개 국내 출판사의 프로그램 운영과 홍보 활동을 지원한다고 24일 밝혔다. 올해로 68회째를 맞은 '서울국제도서전'은 24일부터 28일까지 서울 코엑스 A홀과 B1홀에서 열린다.

문화체육관광부가 2026 서울국제도서전 참가 출판사 131곳에 운영비를 지원한다. 사진은 2025 서울국제도서전에 관람객들로 붐비고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

문체부와 출판진흥원은 국내 출판사의 도서전 참가 부담을 완화하고 도서전에 활력을 더하기 위해 이번 지원 사업을 추진한다. 올해 도서전 참가사 중 개별 부스 참가사 70개사, 연합 부스 참가사 44개사, 책마을 참가사 17개사 등 총 131개 출판사는 작가 강연, '북토크', 사인회 등 독자 참여 프로그램 운영을 비롯해 부스 장비 대여, 온·오프라인 홍보비 등을 지원받아 독자들에게 더욱 친근하게 다가간다.

특히 올해는 작가 강연, '북토크', 사인회 등 독자 참여 프로그램 운영 지원을 확대해 출판사별 대표 저자가 참여하는 현장 프로그램을 강화했다. 대표적으로 문학과지성사의 '빛의 전시'와 연계한 강연 '두려움이라는 이름의 길잡이', 윌북의 정관 스님 '정관스님 나의 음식' 북토크, 아작의 김보영 작가 '종의 기원담' 과학소설(SF) 북토크, 가지출판사의 '건축의 케이(K)' 노은주·임형남 저자 강연 등 다양한 작가 행사를 지원한다.

'서울국제도서전' 신간 발표 도서인 '여름, 첫 책'에 선정된 글항아리 '밤과 책: 영화탐문' 북토크 '밤과 책―두 세계 사이에서', 다시 만난 도서 '아깝다, 이 책'으로 선정된 원더박스 '새롭게 만나는 한국 신화'의 구매 증정 행사 등 '서울국제도서전' 공식 프로그램과 연계한 부스 프로그램 운영도 지원한다.

또한 올해는 출판사의 독특한 홍보 기획에 맞는 장비를 대여할 수 있도록 지원한다. 돛과닻의 음악과 책을 결합한 음향 장비 부스, 서사원 출판사의 작가 작업실 체험 행사 등 서가 연출을 강화한 공간형 부스 등 개성 있는 전시를 연출할 수 있도록 뒷받침해 출판사와 독자의 만남의 장인 도서전 현장 홍보 효과를 높일 계획이다.

최휘영 장관은 "책 잔치인 만큼 작가 행사와 같은 체험 프로그램이 도서전에 더욱 활력을 불어넣을 것으로 예상된다. 앞으로도 도서전은 물론, 다양한 계기로 작가와 출판사, 독자가 만나며 책 문화를 활성화하고, 이를 통해 인공지능(AI) 시대에서 생각하고 질문하는 힘을 기를 수 있도록 지원을 강화해 나가겠다"라고 밝혔다.

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