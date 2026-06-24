황건일 금통위원 "주택가격·레버리지 투자 증가…가계부채 확대 우려"

수도권 주택가격 상승세 지속…금융불균형 누증 우려

"비은행 리스크·업권 간 위험 전이 선제적으로 점검해야"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =황건일 한국은행 금융통화위원이 최근 수도권 주택가격 상승과 레버리지 자산 투자 확대에 따라 가계부채 증가 우려가 다시 커지고 있다고 진단했다.

황 위원은 24일 한은이 발표한 '2026년 상반기 금융안정보고서'의 주관위원 메시지를 통해 "금융불균형이 누증되는 가운데, 경제 각 부문에 걸친 양극화 심화가 금융안정에 잠재적 리스크로 이어질 가능성에 유의해야 한다"며 이같이 밝혔다.

황건일 한국은행 금융통화위원. [사진=한국은행]

황 위원은 "올해 상반기 중 우리나라의 금융 여건은 대내외 불확실성이 높은 가운데서도 국내 실물경기의 성장세 확대, 금융기관과 대외부문의 양호한 복원력 등에 힘입어 금융시스템적으로는 대체로 안정적인 모습을 유지했다"고 평가했다.

다만 취약부문의 부실이 늘어나고 국내 금융·외환시장의 변동성이 확대된 점은 위험 요인으로 꼽았다. 또 수도권을 중심으로 주택가격 오름세가 이어지고 레버리지 자산 투자도 늘어나면서 가계부채가 다시 빠르게 증가할 가능성에도 경계감을 나타냈다.

황 위원은 이와 관련 비은행 금융기관의 선제적인 리스크 관리와 함께 금융업권 간 위험이 전이될 가능성에 대한 점검도 확대할 필요가 있다고 강조했다. 특정 업권의 유동성·건전성 문제가 다른 금융기관으로 번질 수 있는 상호연계성 위험을 면밀히 살펴야 한다는 의미다.

황 위원은 "중장기적으로는 우리 경제의 지속가능한 성장을 위해 취약부문에 대한 지원뿐 아니라, 정책 대응의 적기를 놓치지 않도록 양극화 해소와 구조 개선을 위한 노력을 적극 추진하는 것이 바람직하다"고 피력했다.

그러면서 "그간 부실이 크게 늘어났던 부동산PF에 대해서는 지속적인 구조조정을 통해 연착륙을 도모해 나가야 한다"며 "우리 경제에서 높은 비중을 차지하는 자영업자에 대해서는 상환능력에 따라 금융지원과 채무조정을 병행하고, 사업단계별로 금융·산업·고용·복지 정책을 유기적으로 연계하는 종합적인 대응이 필요하다"고 제언했다.

romeok@newspim.com