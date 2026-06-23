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스페이스X 때문에...인도 글로벌 IPO 규모 점유율 6년래 최저치

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AI 핵심 요약

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  • 스페이스X 상장 여파로 인도 IPO 점유율이 0.6%로 줄었다.
  • 글로벌 자금이 AI·반도체 대형 IPO에 쏠렸다.
  • NSE·지오 상장에도 인도 시장 부진이 이어질 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해 2분기 글로벌 IPO 자금조달액 198조 원 돌파…선진국 쏠림 심화
인도 IPO 시장은 1조 원 미만 뚝…글로벌 비중 0.6%로 6년래 최저
NSE·Jio 상장 앞뒀지만 美 AI 공룡 벽 못 넘는다

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 스페이스 X가 미국 증시에 상장한 여파로 글로벌 기업공개(IPO) 시장 내 인도의 점유율(자금 조달액 기준)이 2020년 이후 최저 수준으로 줄어들었다. 향후 예정된 대규모 글로벌 기술 기업 IPO를 고려할 때 인도 시장의 위축세는 당분간 이어질 전망이라고 인도 비즈니스 스탠다드(BS)가 23일 보도했다.

스페이스X의 750억 달러(약 115조 5,000억 원) 규모 IPO를 포함해 올해 2분기(4~6월) 전 세계 IPO 규모는 1,289억 달러(약 198조 2,224억 원)에 달했다. 이 중 인도의 IPO 규모는 10억 달러를 밑돌며 전체 시장의 0.6%를 차지하는 데 그쳤다. 이는 코로나19 팬데믹으로 IPO 시장 활동이 마비됐던 2020년 6월 이후 최저치로, 당시에는 인도의 인도 비중이 0.01%에 불과했다.

최근 인도 IPO 시장의 위축은 신흥 시장 전반의 상황을 반영한 것이다. 선진국 시장에서 초대형 IPO가 잇따라 등장함에 따라 글로벌 IPO 시장 내 신흥국 비중은 지난 2020년 6월 이후 최저 수준으로 쪼그라들었다. 그동안 신흥국 IPO 시장에서 인도의 점유율은 평균 32.9% 이상을 유지했지만 이달에는 이 비중이 15.8%로 줄어들었다.

엠케이 글로벌 파이낸셜 서비스의 투자 은행 부문 야틴 싱 최고경영자(CEO)는 "다른 국가의 대규모 IPO가 반드시 인도의 자본 조달에 영향을 미치거나 인도의 IPO 시장에 부정적인 영향을 주는 것은 아니다"며 "IPO에 유입된 자본의 대부분은 미국에서 큰 인기를 얻고 있는 인공지능(AI) 분야와 한국·대만 등에서 호조를 보인 반도체 분야에 집중되었다"고 지적했다.

그는 "인도에서 AI와 가장 유사한 분야는 데이터 센터다. 이 분야에서도 규모는 크지 않지만 어느 정도 활동은 있었다"며 "인도의 IPO 시장은 2차 시장의 성과에 더 큰 영향을 받을 가능성이 높다. 두 분야(1차 시장과 2차 시장) 사이에는 강한 연관성이 있다"고 덧붙였다.

[AI 일러스트=홍우리 기자]

인도의 IPO 활동 둔화는 인도 증시가 올해 초 이후 10%가량 하락하며 조정 국면에 진입한 시점과도 맞물려 있다. 중동 분쟁 이후 글로벌 투자 심리가 위축된 가운데, 주요 에너지 수입국인 인도에 대한 투자 심리가 특히 큰 타격을 입었다.

프라임데이터베이스닷컴에 따르면, 2분기 첫 두 달 동안 인도의 대기업 IPO는 기술 기반 금융 서비스(50%), 전력 및 관련 부문(42%), 그리고 식품 기업 중심으로 이루어졌다.

현재 인도 IPO 시장은 인도 국립증권거래소(NSE)와 릴라이언스 인더스트리즈 통신 부문 자회사인 지오 플랫폼(Jio Platforms)의 상장을 앞두고 있다. 이들의 IPO 규모는 각각 최대 3,000억 루피(약 4조 8660억 원), 3,770억 루피 수준이 될 것이며, 이는 인도 증시 사상 최대 규모의 IPO가 될 것으로 전망된다.

다만, 미국 시장의 규모와 비교할 때 인도 시장은 한참 뒤처져 있다. 스페이스 X의 뒤를 이어 오픈 AI와 경쟁사인 앤트로픽이 IPO를 대기 중인 가운데, 이들 기업은 각각 1조 달러, 9,650억 달러의 기업 가치를 평가받은 것으로 알려졌다.

인도 IPO 시장이 당분간 부진한 흐름을 보일 것이라는 전망도 있다. 국제 컨설팅 기업의 인도 투자 담당 관계자는 "인도에 AI 관련 기업이 부족하기 때문에 인도의 자금 조달 규모는 글로벌 AI 투자 급증세에 비해 미미할 것"이라고 지적했다.

글로벌 회계 컨설팅 법인 언스트앤영(EY)은 지난 4월 발표한 '2026년 1분기 글로벌 IPO 트렌드 보고서'에서 "투자자들은 항공우주, 방위산업, AI 관련 인프라 등 특정 선호 분야의 규모가 큰 소수 기업에 집중하고 있다"고 언급한 바 있다.

모간스탠리가 지난달 29일 발표한 보고서에 따르면, AI 관련 지출은 클라우드 인프라 구축이 포함된 이전 기술 주기보다 더 많을 것으로 전망된다.

보고서를 작성한 분석가 팀은 "앞으로 하이퍼 스케일러의 자본 지출은 2027년까지 연간 1조 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 컴퓨팅 용량이 AI 확장의 핵심 제약 요인으로 점점 더 중요해지고 있다"며 "이러한 추세는 이전에 경험했던 기술 혁신 물결보다 더 큰 규모로 더 오랜 기간 이어질 수 있는 새로운 기술 주기의 초기 단계에 있음을 시사한다"고 밝혔다.

hongwoori84@newspim.com

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서울시의회 전반기 의장 경선 6파전 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 제12대 서울시의회의 전반기 의장 선출이 일주일 앞으로 다가오면서 출마자들의 움직임도 긴박해지고 있다. 23일 서울시의회에 따르면 전반기 의장 선거에는 김기덕(5선), 김인제(4선), 강동길(3선), 봉양순(3선), 임만균(3선), 이승미(3선) 시의원이 도전장을 던졌다. 6명은 모두 시의회 다수당인 더불어민주당 소속이다. 민주당은 오는 29일로 예정된 의원 총회에서 내부 경선을 통해 의장 후보를 선출한다. 6·3 지방선거에서 민주당 80석, 국민의힘 38석으로 재편된 시의회에서는 차기 의장이 오세훈 서울시장과의 관계 설정을 비롯한 서울시와 시의회 간 견제와 협력 사이 균형을 어떤 방식으로 연출할지가 중요한 관전 포인트다. 시의회 민주당에서는 당초 최다선의 김기덕 시의원과 4선의 김인제 시의원이 유력 후보로 거론됐다. 그러나 3선인 강동길·봉양순·임만균·이승미 시의원도 잇따라 출마 의사를 밝히면서 의장 선거 경쟁은 예상보다 치열해졌다. 이번 선거는 추대가 아닌 투표로 의장에 선출될 공산이 커졌다는 점에서 후보들을 검증하는 물밑 작업도 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. 민주당은 내부 경선으로 의장 후보를 선출한 뒤 7월 초(미정) 개원하는 제12대 서울시의회 첫 임시회에서 투표를 통해 전반기 의장을 확정 짓는다.  당장 의장 후보자들은 한목소리로 오 시장의 역점 사업인 한강버스와 광화문광장 감사의 정원 예산·특혜 논란, 삼성역 철근 누락 사태 등을 정조준하면서 고강도 행정감사와 진상조사를 예고하고 있다. 누가 되든 주요 현안을 둘러싼 충돌이 재현될 가능성은 높다는 진단이다. 서울시의회 본관 [뉴스핌 DB] 김기덕 시의원은 최다선의 경륜과 오 시장에 대한 견제 능력을 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 김 의원은 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "무상급식 시기부터 오 시장을 지켜봐 온 만큼 정책 방향과 문제점을 누구보다 잘 알고 있다"며 전시 행정과 잘못된 사업을 바로잡을 적임자임을 강조했다. 의장으로서의 운영 방향으로는 협치와 원칙을 꼽았다. 그는 "다수당인 민주당 중심의 책임 있는 운영을 하되, 국민의힘과도 필요한 협력은 이어가겠다"며 "다만 잘못된 정책을 바로잡는 데 대한 반대는 용납할 수 없다"고 밝혔다. 의원 1인당 1지원관 제도 도입, 상임위원회 중심 운영 강화 등 의회 내부 개혁 과제도 속도를 낸다는 계획이다.  김인제 시의원은 오 시장을 상대로 한 '유능한 견제'를 핵심 비전으로 내세웠다. 김 의원은 인터뷰에서 "방만한 예산 집행과 전시성 사업을 철저히 검증해 시민의 삶에 필요한 예산으로 되돌려야 한다. 혈세 낭비 사업은 하나하나 따져 바로잡겠다"며 4선 중진으로서 오 시장을 제대로 상대할 적임자가 바로 자신이라고 밝혔다. 그는 의장에 당선되면 의장실을 '민생 전략사령부'로 전환하겠다는 구상이다. 서울시와 정책협의체를 꾸려 시의원 118명의 지역 공약을 체계적으로 이행하고 시장 공약과 동일한 수준으로 관리하겠다는 복안이 깔렸다. 1인 1지원관 제도 도입을 추진해 의정 활동 지원을 강화하겠다는 의지도 피력했다.  kh99@newspim.com 2026-06-23 13:50
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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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