[2026WC] "루르!"...'2연승' 노르웨이 선수-팬 '바이킹 노 젓기' 연출 화제

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 노르웨이 선수들과 팬들이 함께 펼친 '노 젓기 셀레브레이션'이 전 세계 축구팬들의 이목을 사로잡았다. 28년 만에 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 무대를 밟은 노르웨이는 2연승으로 32강 진출을 조기에 확정을 자축했다.

노르웨이는 23일(한국시간) 2026 북중미 월드컵 조별리그 I조 2차전에서 세네갈을 3-2로 꺾었다. 1차전에서 이라크를 4-1로 완파한 노르웨이는 2승(승점 6)을 기록하며 프랑스에 이어 조 2위에 자리했다. 오는 27일 열릴 프랑스와의 최종전 결과와 상관없이 최소 조 2위를 확보해 32강행 티켓을 거머쥐었다. 1998년 프랑스 대회 이후 월드컵과 인연이 없던 노르웨이로서는 이보다 더 화려할 수 없는 복귀전이다.

[이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이 선수들이 23일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 I조 2차전 노르웨이 대 세네갈을 팬들 앞에서 전통적인 '로잉(노 젓기) 세리머니'를 펼치고 있다. 2026.6.23 psoq1337@newspim.com

승리의 기쁨은 경기장 안팎을 가득 채운 '바이킹 노 젓기'(Viking Row) 응원으로 폭발했다. 스칸디나비아 반도의 '바이킹 후예'라는 문화적 특성을 살린 이 응원은 팬들이 일렬로 앉아 몸을 뒤로 젖히며 롱십(Longship)을 타는 듯한 군무를 펼치는 것이 특징이다. 지난 2016년 유럽축구선수권대회(유로 2016) 당시 아이슬란드의 '바이킹 박수'처럼 강렬한 중독성으로 세계적인 화제를 모으고 있다.

[이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=홀란 등 노르웨이 선수들이 23일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 I조 2차전 노르웨이 대 세네갈을 팬들과 함께 전통적인 '로잉(노 젓기) 세리머니'를 펼치고 있다. 2026.6.23 psoq1337@newspim.com

이날은 선수들도 직접 행동에 나섰다. 경기가 끝난 뒤 노르웨이 선수들은 자국 응원단 앞으로 모였다. 이번 대회 2경기 연속 멀티골을 터뜨린 엘링 홀란을 중심으로 배에 탄 것처럼 대열을 맞춰 그라운드에 앉았다. 주장 마르틴 외데고르가 북을 들고 박자를 맞췄다. 아내와 기쁨을 나누다 뒤늦게 합류한 스톨레 솔바켄 감독도 홀란의 뒤에 자리를 잡았다. 선수단은 외데고르의 북소리에 맞춰 노를 젓는 동작과 함께 노르웨이어로 '노를 젓는다'는 뜻의 "루르"(Ror)를 우렁차게 외쳤다. 관중석의 팬들이 이에 화답하며 경기장은 거대한 바이킹선으로 변모했다.

[이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이 선수들이 23일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 I조 2차전 노르웨이 대 세네갈을 팬들과 함께 전통적인 '로잉(노 젓기) 세리머니'를 펼치고 있다. 2026.6.23 psoq1337@newspim.com

홀란은 경기 후 인터뷰에서 "우리 응원이 온라인에서 완전히 입소문을 탄 것을 봤다"며 "경기 전 외데고르가 '우리도 동참해야 할까'라고 묻기에 '이기면 하자, 안 할 이유가 없잖아'라고 답했다"며 뒷이야기를 전했다.

'바이킹 노 젓기'는 이제 이번 대회 노르웨이를 상징하는 국민 응원이 됐다. 경기장뿐만 아니라 미국 보스턴과 뉴욕 시내 거리, 에스컬레이터 등 곳곳에서 노를 젓는 팬들의 모습이 포착됐다. 심지어 1차전 승리 후에는 노르웨이 의회에서 국회의장의 의사봉 3타에 맞춰 국회의원들이 일제히 몸을 뒤로 젖히며 "루르"를 외치는 영상이 공개돼 큰 화제를 모으기도 했다. 28년 만에 본선에 돌아온 노르웨이는 압도적인 경기력과 신명 나는 응원 문화로 이번 월드컵의 가장 뜨거운 주인공으로 떠올랐다.

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