고려아연, ISS ESG 평가 9개월 연속 최고등급

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ISS 퀄리티 스코어 환경·사회·지배구조 전 영역 1등급

국내 비철금속업계 최초 DJBIC 아시아퍼시픽 지수 편입

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고려아연이 국내외 ESG 평가에서 잇따라 성과를 내고 있다. 세계 최대 의결권 자문기관 ISS 평가에서 9개월 연속 최고 등급을 유지한 데 이어 국내 비철금속업계 최초로 다우존스 최상위기업 지수에도 편입됐다.

고려아연 온산제련소 전경 [사진=고려아연]

고려아연은 이달 ISS 퀄리티 스코어 환경, 사회, 지배구조 전 영역에서 1등급을 획득했다고 23일 밝혔다. 지난해부터 9개월 연속 전 영역 1등급을 유지한 것이다.

ISS 퀄리티 스코어는 매달 최신 공시 정보와 글로벌 산업 분류 체계를 기준으로 전 세계 주요 기업의 ESG 역량을 비교하는 지표다. 1등급은 각 부문의 정책 수준과 리스크 관리 역량이 최상위권으로 평가됐다는 의미다.

고려아연은 ISS가 지난해 하반기부터 반부패 관행, 인권 정책 등 평가 지표를 추가하며 기준을 강화한 상황에서도 최고 등급을 유지했다. 회사는 이사회와 경영진, 임직원이 ESG 경영 역량 제고를 위한 노력을 이어온 결과라고 설명했다.

글로벌 지수 편입 성과도 이어졌다. 국제 신용평가사 S&P 글로벌은 지난달 고려아연을 국내 비철금속업계 최초로 다우존스 최상위기업 지수(DJBIC) 아시아퍼시픽 지수에 편입했다.

DJBIC는 기존 다우존스 지속가능경영지수(DJSI)를 개편한 지표다. 아시아·태평양 지역 시가총액 상위 600대 기업 가운데 ESG 평가 상위 20% 기업이 편입 대상이다. 환경, 사회, 지배구조 각 부문 성과를 종합적으로 평가한다.

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)도 최근 ESG 평가에서 고려아연에 종합 A등급을 부여했다. 고려아연은 2024년 BB등급에서 지난해 BBB등급으로 오른 데 이어 올해 A등급을 받으며 2년 연속 등급 상승을 기록했다.

국내 평가에서도 성과를 냈다. 고려아연은 지난달 제20회 국가지속가능 ESG 컨퍼런스에서 ESG 환경경영 우수기업으로 선정돼 기후에너지환경부 장관상을 받았다. 한국ESG연구소의 ESG 평가에서도 3년 연속 A등급을 획득했다.

지배구조 개선도 이어지고 있다. 고려아연은 2025년 기업지배구조보고서에서 지배구조 핵심지표 준수율 100%를 기록했다. 주주총회 4주 전 소집공고, 주주총회 집중일 이외 개최, 현금배당 관련 예측가능성 제공 등 기존 미충족 항목을 개선한 결과다.

고려아연 관계자는 "주주와 시장의 눈높이에 맞춘 ESG 경영 역량을 강화하기 위해 노력하고 있다"며 "국가기간산업이자 글로벌 핵심광물 공급망 허브로서 기업의 사회적 책임을 실천하고 국가경제 발전에 기여하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com