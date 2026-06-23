[마감시황] 코스피 하루 10% 추락…개미는 10조 싹쓸이 매수

반도체 레버리지 ETF가 변동성 키워

SK하이닉스·삼성전자 12%대 하락

코스닥 7.94% 급락에 891.52 마감

외국인·기관 8조 넘게 차익실현

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 23일 코스피가 10% 가까이 급락하며 8200선으로 밀려났다. 장중 유가증권시장에는 1단계 서킷브레이커가 발동됐고, 오전에는 코스피와 코스닥 시장에 나란히 매도 사이드카가 가동됐다. 반도체 대형주를 중심으로 차익실현 매물이 쏟아지면서 전날 사상 최고치를 기록했던 국내 증시는 하루 만에 급락세로 돌아섰다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 910.71포인트(9.99%) 내린 8203.84에 거래를 마쳤다. 개인이 8조5223억원을 순매수했지만 외국인과 기관은 각각 4조1017억원, 4조5120억원을 순매도했다. 외국인과 기관의 대규모 매도세가 이어지는 가운데 장중 낙폭이 확대되며 전날 종가 기준 사상 최고치(9114.55)를 기록했던 코스피는 하루 만에 8200선까지 밀려났다.

이날 코스피는 장중 8% 이상 급락한 상태가 1분 이상 이어지면서 오후 2시 33분께 유가증권시장에 1단계 서킷브레이커가 발동됐다. 모든 주식 매매는 20분간 중단됐으며, 앞서 오전에는 코스피와 코스닥 시장에 매도 사이드카가 잇달아 발동됐다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 23일 오후 코스피 지수가 전일 종가 대비 910.71포인트(9.99%) 하락한 8203.84에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 76.88포인트(7.94%) 내린 891.52에 장을 마쳤다. 달러·원 환율은 전일 주간종가 대비 2.1원 오른 1539.1원을 기록했다. 이날 오후 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.06.23 kunjoo@newspim.com

코스피 시가총액 상위 종목은 일제히 하락했다. SK하이닉스가 12.47% 급락한 255만5000원에 거래를 마쳤고 삼성전자도 12.31% 내린 33만3000원에 장을 마감했다. 이 밖에 삼성전기(-10.68%), 현대차(-12.05%), 삼성물산(-12.50%) 등이 일제히 10% 넘게 하락했다. 삼성전자우(-9.60%), SK스퀘어(-7.01%), LG에너지솔루션(-6.10%), HD현대중공업(-7.55%), 삼성생명(-5.66%)도 약세를 나타냈다.

특히 SK하이닉스와 삼성전자가 나란히 12%대 급락하면서 시가총액 1위 경쟁도 치열하게 전개됐다. 장중 시총 순위가 수차례 뒤바뀌었지만, 종가 기준으로는 SK하이닉스가 시총 1위 자리를 지켜냈다.

증권가에서는 이번 급락을 반도체 대형주 중심의 차익실현과 기술적 조정 성격으로 보고 있다. 조아인 삼성증권 연구원은 "지난밤 미국 빅테크 주가 하락으로 투자 심리가 위축됐고 최근 AI 기업들의 대규모 자금조달 움직임이 이어지면서 AI 투자 수익성에 대한 의구심이 재차 부각됐다"고 설명했다. 이어 "SK하이닉스 ADR 상장 심사 결과 지연과 MSCI 선진국 지수 관찰대상국 편입 불발도 시장 기대를 약화시켰다"고 덧붙였다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체 대형주의 급락이 지수 하락을 주도했다"며 "단기간 급등에 따른 밸류에이션 부담 속에 외국인 매도세가 집중되며 변동성이 확대됐다"고 분석했다.

다만 증권가는 이번 조정을 추세 훼손보다는 급등 이후 자연스러운 숨 고르기 과정으로 평가했다. 이재원 유안타증권 연구원은 "올해 코스피가 5000·6000·7000·8000선을 돌파한 이후에도 단기간 5% 이상 조정이 반복됐다"며 "9천선 돌파 이후 나타난 차익실현 성격이 강하며 저가 매수 기회로 활용할 필요가 있다"고 분석했다.

이날 코스닥도 큰 폭으로 하락했다. 코스닥은 전 거래일 대비 76.88포인트(7.94%) 내린 891.52에 마감했다. 외국인과 기관이 각각 2588억원, 1324억원을 순매수했지만 개인은 3983억원을 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 약세를 면치 못했다. 레인보우로보틱스가 12.22% 급락했고 원익IPS(-12.99%), 이오테크닉스(-11.20%), 에코프로(-10.04%), 에코프로비엠(-9.48%) 등이 큰 폭으로 하락했다. 리노공업(-8.12%), 주성엔지니어링(-6.92%), HLB(-6.50%), 코오롱티슈진(-6.30%), 알테오젠(-4.99%)도 일제히 하락했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 2.1원 오른 1539.1원에 마감했다.

nylee54@newspim.com