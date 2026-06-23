삼성운용, 전고체배터리·ESS ETF 상장

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삼성SDI·LG엔솔 50% 비중 투자 목표

소재·전력기기·장비 등 밸류체인 편입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용은 전고체배터리와 에너지저장장치(ESS)에 집중 투자하는 'KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 ETF'를 신규 상장한다고 23일 밝혔다.

이 상품은 전고체배터리와 ESS 등 배터리 산업 내 신규 투자 분야를 담은 상장지수펀드(ETF)다. 회사는 전기차 중심의 2차전지 산업이 수요 둔화와 경쟁 심화로 조정 국면을 겪는 가운데 인공지능(AI) 산업 확산으로 배터리 활용 영역이 확대되고 있다고 설명했다.

특히 AI 데이터센터 확산으로 전력 수요가 늘면서 전기를 저장하고 공급하는 ESS 수요가 증가하고 있다. 삼성자산운용은 글로벌 전력망 투자 확대와 함께 ESS 시장에서 수주와 매출 성장이 나타나고 있다고 밝혔다.

[사진=삼성자산운용]

전고체배터리도 투자 대상에 포함된다. 전고체배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용하는 배터리다. 회사 측은 전고체배터리가 화재 위험을 낮추고 에너지 밀도를 높일 수 있어 전기차뿐 아니라 휴머노이드 로봇, 우주항공, 도심항공교통(UAM), ESS 등 고성능 배터리가 필요한 산업으로 적용 범위를 넓히고 있다고 설명했다.

KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 ETF는 기존 전기차 배터리 중심 투자에서 벗어나 ESS와 전고체배터리를 하나의 포트폴리오에 담는 방식으로 운용된다.

이 ETF는 국내 배터리 기업인 삼성SDI와 LG에너지솔루션에 50% 비중으로 집중 투자하는 것을 목표로 한다. 삼성자산운용은 두 기업이 ESS용 배터리 사업을 영위하고 전고체배터리 개발을 진행하고 있어 ESS 성장과 전고체배터리 상용화 기대를 함께 반영할 수 있는 종목이라고 설명했다.

TOP2 종목 외에도 전고체배터리와 ESS 밸류체인 기업을 편입한다. 전고체배터리 분야에서는 고체 전해질, 실리콘 음극재, 차세대 양극재 등 핵심 소재 기업에 투자한다. ESS 분야에서는 전력 변환장치, 대형 전력기기, 시스템 패키징, 배터리 제조장비 관련 기업을 담는다.

주요 편입 종목은 이수스페셜티케미컬, 대주전자재료, 롯데에너지머티리얼즈, 엘앤에프, LS ELECTRIC, 효성중공업, 서진시스템, 씨아이에스 등이다.

신현진 삼성자산운용 매니저는 "이 ETF는 전고체배터리 소재 기업과 ESS 핵심 밸류체인 기업에 투자함으로써 배터리 산업의 다음 성장 사이클에 집중할 수 있도록 설계했다"며 "전기차를 넘어 AI 인프라, 로봇, 미래 모빌리티 등으로 확대되는 배터리 산업에 투자하려는 투자자들에게 투자 수단이 될 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com