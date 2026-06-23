엑스플러스 "에그코스메틱로 화장품 사업 본격 확대"

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엑스플러스가 계열사 에그코스메틱(EGG Cosmetic)을 통해 글로벌 화장품 사업에 본격 진출하며 북미 시장 공략에 나선다.

23일 에그코스메틱은 최근 북미 시장을 겨냥한 K-뷰티 브랜드 '아워리(houry)'를 론칭하고, 첫 제품인 '아워리 쿨링 시그널 디퍼프 패드(houry Cooling Signal Depuff Pad)'를 글로벌 이커머스 플랫폼 아마존에 공식 출시했다고 밝혔다.

이번 제품 출시는 오프라인 유통망 확대보다 온라인 판매 채널에 집중하는 '아마존 퍼스트(Amazon-first)' 전략에 기반해 이뤄졌다. 회사는 북미 소비자 반응 데이터를 바탕으로 제품군을 확대하고 디지털 마케팅을 강화해 글로벌 유통 사업을 확대할 계획이다.

houry pad. [사진=엑스페릭스]

아워리 쿨링 시그널 디퍼프 패드는 쿨링, 진정, 붓기 완화 기능에 초점을 맞춘 스킨케어 제품이다. 북미 MZ세대를 중심으로 확산되고 있는 '모닝 루틴 스킨케어'와 '쿨링 케어' 트렌드를 반영해 기획됐다. 회사는 향후 스킨케어를 넘어 뷰티 및 라이프스타일 분야로 제품 라인업을 확대할 방침이다.

최근 미국 시장에서는 K-뷰티 브랜드들의 아마존 진출이 활발해지고 있다. 현지 소비자들의 관심이 단순 보습 중심에서 기능성 성분과 즉각적인 사용 효과를 중시하는 방향으로 이동하면서 쿨링·붓기 케어 제품군에 대한 수요도 증가하고 있다는 분석이다.

에그코스메틱은 이러한 시장 변화에 맞춰 붓기 케어를 핵심 경쟁력으로 내세우고, 짧고 직관적인 사용 경험과 숏폼 콘텐츠에 적합한 비주얼 요소를 활용해 북미 소비자 공략에 나설 계획이다.

아울러 글로벌 화장품 브랜드들의 아마존 프리미엄 뷰티 채널 입점이 확대되고 있는 만큼, 글로벌 이커머스 기반 화장품 유통 사업도 함께 강화한다는 전략이다.

회사 관계자는 "글로벌 소비 트렌드와 콘텐츠 기반 브랜딩을 결합한 K-뷰티 브랜드 사업을 추진하고 있다"며 "엑스플러스가 보유한 IP와 디지털 커머스, 글로벌 유통 역량을 바탕으로 화장품 및 라이프스타일 사업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com