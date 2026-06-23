뷰티 브랜드 셀헤디, 홈케어 '리버브 첼로 샴푸' 출시

AI 핵심 요약beta
- 셀헤디가 23일 리버브 첼로 샴푸를 출시했다
- 새 제품은 뿌리 볼륨·두피 건강·향 지속 결합했다
- 셀헤디는 미용 기술 기반 홈케어 솔루션 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 미용 기술 기반의 뷰티 브랜드 셀헤디(Selheady)가 뿌리 볼륨과 두피 건강, 향 지속력을 결합한 신제품 '리버브 첼로 샴푸(Reverb Cello Shampoo)'를 공식 출시했다고 밝혔다.
이번 신제품은 단순 세정을 넘어 두피 건강과 헤어 스타일링 효과를 동시에 추구하는 헤어케어 트렌드를 반영해 기획됐다. 모발이 쉽게 처지는 사용자가 집에서도 풍성한 스타일링을 연출할 수 있도록 돕는 것이 특징이다.
제품명인 '첼로(Cello)'는 깊은 울림을 주는 악기의 특성에서 착안하여 풍성한 볼륨감과 오랫동안 유지되는 향의 여운을 표현했다. 향은 클래식 향수 계열을 현대적으로 재해석하여 적용했으며, 사용 후에도 은은한 잔향이 이어지도록 지속성을 강화했다.
회사 측에 따르면 제품 내부에는 두피 및 모발 관리를 위한 특허 성분과 식물 유래 추출물이 처방되어 모발 환경 개선을 돕는다.
김상원 셀헤디 대표는 리버브 첼로 샴푸는 볼륨, 두피 케어, 향이라는 세 가지 요소를 동시에 만족시키기 위해 개발된 제품이라며 앞으로도 전문 미용 기술을 누구나 집에서 쉽게 경험할 수 있도록 다양한 홈케어 솔루션을 선보이겠다고 전했다.
한편, 셀헤디는 16년 경력의 현장 미용 전문가 노하우를 바탕으로 루트 볼륨 솔루션 및 전용 기구 등 라인업을 구축하며 셀프 헤어케어 시장을 공략하고 있다.
ohzin@newspim.com