李대통령, 여성 소방관 사망에 "최악의 직장 내 갑질"…조직문화 점검 지시

국무회의서 "회식 강요·술 강권 근절" 강조

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 23일 직장 내 갑질로 사망한 여성 소방공무원 사건을 언급하면서 공직사회 조직문화를 점검하고 이같은 사건이 재발하지 않도록 대책을 마련할 것을 강력히 주문했다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 열린 27회 국무회의 겸 12차 비상경제점검회의 모두발언에서 "얼마 전 일선 소방서에서 여성 소방관에게 술을 많이 먹이고, 회식을 강요하고, 새벽까지 끌고 다니는 일이 있었다"며 "(해당 소방관이) 못 견디고, 어떻게 된 모양인데, 소방당국이 남자친구와의 갈등 때문이라고 가짜로 발표해서 안 그래도 가슴 아픈 유가족과 남자친구에게 2차 가해를 했다"고 지적했다.

이재명 대통령이 23일 청와대 본관에서 27회 국무회의 겸 12차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

이어 "얼마 전 국무조정실이 조사해보니 (직장 내 괴롭힘이) 사실로 드러났다"며 "막상 유명을 달리한 본인의 고통은 얼마나 심각했을 것이며, (소중한 사람을) 남자친구와 유가족은 얼마나 가슴 아플 것이냐"고 한탄했다.

이 대통령은 "직장을 갔더니 상사들이 술 먹고 노는 유흥 대상으로 쓴 것"이라며 "직장 내 갑질"이라고 규정했다. 그러면서 "문제는 이게 심각한 행위인지 모른다는 것"이라며 "(상사들이) 술 먹고 같이 시간 보내자는데 부하직원으로서 그렇게 할 수 있지 않느냐고 생각한다"고 질타했다.

이 대통령은 각 부처·청에 공직사회 조직문화 점검을 지시했다. 이 대통령은 "조직 내 문화에서 여직원을 상사 옆자리에 앉히려고 하거나, 여성 직원에게 술 따르라고 하고, 2차에 강제로 데려가고, 술을 억지로 먹이고, 원샷(단숨에 들이켜기)을 시키고, 술 싫다는데 왜 억지로 먹이느냐"면서 "직장 내 갑질 요소 이야기가 나오지 않도록 각별히 챙겨달라"고 당부했다.

이 대통령은 앞서 지난 11일에도 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "회식 음주 강요 같은 사망 원인과 경위는 물론 감찰 조사 요청을 묵살한 경위까지 철저히 조사하겠다"고 밝힌 바 있다.

이 대통령은 "조사 결과 음주 강요와 감찰 조사 요구 묵살이 사실로 드러나면 징계는 물론 형사 처벌에 민사 손해 배상 후 구상 청구까지 할 수 있는 최대치의 문책을 하겠다"고 공언했다.

지난해 10월 광주소방본부 소속 20대 여성 공무원 A씨가 스스로 목숨을 끊는 사건이 발생했다. 당시 광주소방본부는 A씨가 남자친구와의 관계에서 어려움을 호소한 것을 사망 원인으로 공문에 적시하고, 유가족의 항의에도 5개월이 넘도록 감찰을 진행하지 않아 논란이 됐다.

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