수사부서 선호 증가...경찰 수사경과 선발시험 '역대 최다' 1만명 지원

AI 핵심 요약beta
- 경찰청 국가수사본부는 23일 다음달 수사경과 선발시험에 1만296명이 접수해 역대 최다를 기록했다고 밝혔다.
- 수사경과 제도는 수사 전문성 강화를 위해 도입됐으며 최근 접수 인원 증가로 경찰 내부 수사부서 선호도가 높아진 것으로 나타났다.
- 국가수사본부는 예비 수사경과 경쟁률 상승 등을 바탕으로 최근 1년간 통합수사팀 등 현장에 수사관 1900명을 보강했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 다음달 실시 예정인 경찰 수사경과 선발시험 지원자가 1만명을 넘어 역대 최다를 기록했다.
경찰청 국가수사본부는 오는 7월 예정인 수사경과 선발시험에 1만296명이 접수해 역대 최다 인원을 기록했다고 23일 밝혔다. 전년도 접수 인원인 8490명보다 약 21% 증가했다.
수사경과 제도는 2005년 수사 전문성 향상을 위해 도입됐다. 수사관이 되려는 경찰관은 수사경과를 취득해야 하며 유효기간은 5년이다.
수사경과 시험 접수인원 증가는 경찰 내부에서 수사부서 선호도가 높아지고 있음을 보여주는 지표로 볼 수 있다.
신임 경찰관들 사이에서도 수사부서 선호도가 높은 것으로 나타났다. 국수본은 2021년부터 신임 순경 교육 중인 경찰관 가운데 수사 부서 근무 희망자를 미리 선발해 전문 수사 교육 후 수사 부서에 배치하는 '예비 수사경과제도'를 운영하고 있다.
최근 320기 교육생 대상 예비수사경과 선발 결과 총 150명 모집에 887명이 지원해 5.9대 1 경쟁률을 기록했다. 이전 기수인 319기 지원자 대비 약 23% 증가한 수치다.
이를 바탕으로 국가수사본부는 최근 1년 동안 민생사건을 담당하는 경찰서 통합수사팀에 수사관 1093명을 증원하는 등 수사인력 총 1900명을 보강했다.
krawjp@newspim.com