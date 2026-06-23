태광산업·대한화섬, 그룹홈 아동 정기후원 협약 연장

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 태광산업과 대한화섬이 그룹홈 아동 지원 사업을 2029년까지 3년간 연장하기로 했다고 23일 밝혔다. 두 회사는 23일 서울 장충동 본사에서 협약식을 열고 누적 후원금 8억원 달성을 약속했다.

두 회사는 2013년부터 그룹홈 아동들의 사회적 자립을 돕기 위해 정기 후원 활동을 진행해왔다. 지난 13년간 약 1950명에게 총 6억5000만원을 지원했다. 2029년까지 누적 후원금이 8억원에 이를 것으로 예상된다.

태광산업 이부의 공동 대표이사(중앙 좌측)와 방영탁 한국 아동청소년 그룹홈협의회장(중앙 우측)이 태광산업 임직원 및 그룹홈협의회 관계자와 함께 기념촬영하는 모습. [사진=태광그룹]

핵심 사업은 '디딤씨앗통장'이다. 임직원과 아동을 1대1로 매칭해 정기적으로 후원하는 제도로, 아동이 성인이 되어 그룹홈을 졸업할 때 자립 지원금으로 제공된다. 태광산업은 이 사업으로 2021년 보건복지부 아동복지 부문 유공자 장관 표창을 수상했다.

이 외에도 2016년부터 매년 '행복나무 합창단'을 후원하고 있으며, 아동들은 합창 교육을 받고 연말 콘서트에 참여한다. 크리스마스 선물을 전달하는 '태광 루돌프 버스' 등의 지원 사업도 운영 중이다.

해외 지원도 이어가고 있다. 2023년에는 필리핀 취약 지역 아이들의 야간 보행 안전을 위한 안전가방 '메고' 만들기와 빈곤 국가 아이들을 위한 '애착인형 코니돌' 전달 사업을 진행했다.

태광산업 이부의 공동 대표이사는 "디딤씨앗통장은 단순한 후원을 넘어 아동들이 스스로 미래를 설계하고 자립의 기반을 마련할 수 있도록 돕는 활동"이라며 "앞으로도 취약계층 아동과 청소년들이 안정적으로 미래를 준비할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

yuniya@newspim.com