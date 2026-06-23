민형배·임택, '시민행정청' 두고 날 선 공방…"자치구 통제 의도 아니냐"

전남광주통합특별시 광주권 당선인 업무공유회

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장 당선인과 임택 동구청장 당선인(광주 구청장협의회 회장)이 자치구 지원 기구인 '시민행정청' 추진을 둘러싸고 정면 충돌했다.

옥상옥 구조의 행정 비효율을 넘어 구청에 대한 통제 권한을 강화하려는 수단으로 활용하는 것 아니냐는 의혹까지 제기되며 치열한 공방이 오고갔다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 23일 전남 나주 민형배 당선인의 인수위원회 사무실에서 시·군·구 업무 공유회가 열리고 있다. 2026.06.23 bless4ya@newspim.com

23일 오전 전남 나주빛가람복합문화체육센터에 마련된 민 당선인의 인수위원회 전남광주대전환기획위원회 대회의실에서 열린 광주권 업무 공유회 현장. 민 당선인은 이 자리에서 광주 5개구와 전남 담양·장성 등 기초단체장 당선인 총 7명으로부터 핵심 건의 사업을 2개씩을 보고받았다. 발표 시간은 각 5분씩 주어졌다.

민 당선인은 지자체별 핵심 현안을 보고받은 뒤 "민선 9기가 시작되면 구청장·군수와 업무 협의를 세게 진행할 것"이라며 "앞으로도 기회가 많으니 그때 의견을 제시해달라"고 말했다. 행사는 곧 끝나는 듯 싶었다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 2026.06.23 bless4ya@newspim.com

그러나 임택 동구청장 당선인이 쟁점 의제인 '시민행정청' 문제를 꺼내 들면서 분위기가 달아올랐다. 시민행정청은 통합특별시 출범 이후 자치구 지원과 광역·기초 간 업무 조정을 담당하는 기구로 검토되고 있는 것으로 전해졌다.

임 당선인은 "행정청을 새로 설치해 자치구 통제를 강화하려는 의도가 있는 것 아니냐"며 "통합 취지에 비춰본다면 5개 구청장과 충분한 협의를 거쳐 결졍해야 할 문제"라고 견제구를 날렸다.

임 당선인은 "통합시청 내 실·국이 있는데 왜 굳이 시민행정청을 두려고 하는지 모르겠다. 비효율적인 옥상옥 조직이다"며 "저희(5개 구청장)가 느끼는 것은 (통제 강화하려는 의도가) 느껴진다"고 재차 강조했다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 23일 전남 나주빛가람복합문화체육센터에 마련된 인수위원회 사무실에서 시·군·구 업무 공유회를 개최하고 발언하고 있다. 2026.06.23 bless4ya@newspim.com

민 당선인은 곧바로 불편한 기색을 드러냈다. "그럼 통합특별시를 없앨까요", "자치구를 지원하기 위한 조직이 필요가 없다는 말입니까", "특별한 대우를 기대하지 마세요" 등 다소 감정 섞인 표현까지 동원했다.

민 당선인은 "시민행정청의 기능과 역할이 아직 정해지지 않았는데 미리 예단을 해서 마치 통제를 강화하기 위한 이용하는 것처럼 해석하고 있다. 굉장히 당황스럽다"며 인상을 썼다. 그러면서 "자치구 위에 시민행정청이 있고, 그 위에 특별시청이 있는 것이 아니다"며 "특별시청의 한 기구로 두려고 검토하는 단계"라고 항변했다.

양측이 서로 격앙된 어조로 의견을 주고받으면서 목소리가 겹쳐 들리는 경우도 잦았다. 격론이 장기화될 조짐을 보이자 사회자가 중재에 나서기도 했지만 민 당선인은 "가만히 있어요. 끼지 마세요"라고 단호한 태도를 보였다. 민 당선인은 결국 이견이 좀처럼 좁혀지지 않자 "여기까지만 하자"고 말했지만 그 이후에도 몇 분간 설전을 이어갔다.

광주권 업무 공유회는 이날 오전 9시부터 10시 15분까지 진행될 예정이었으나 토론이 길어지면서 20여분 연장됐다. 다음 순서인 서부권 행사는 예정보다 늦게 열리게 됐다. 전남광주대전환기획위원회는 이날부터 오는 24일까지 이틀간 광주권·서부권·동부권·중남권으로 나눠 업무 공유회를 개최할 예정이다.

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