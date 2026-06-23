조혜원, '은퇴요원+관리팀' 합류…차승원과 현실 부녀 케미 예고

AI 핵심 요약beta
- 배우 조혜원이 23일 tvN 새 드라마 '은퇴요원+관리팀'에서 차승원의 딸 김윤강 역을 맡았다고 밝혔다.
- 사춘기 딸 윤강과 갱년기 아빠 철수가 부딪치며 현실적인 부녀 갈등과 유쾌한 케미를 선보일 예정이라고 전했다.
- 조혜원은 SBS '모범택시3'에서 걸그룹 연습생 연민 역으로 강렬한 인상을 남기며 지상파 연기 신고식을 성공적으로 마쳤다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 조혜원이 차승원의 딸로 안방극장을 찾는다.
조혜원이 출연하는 tvN 새 드라마 '은퇴요원+관리팀'은 과거 국정원 블랙요원이었으나 현재는 동네 세차장 사장인 김철수(차승원)와 슈퍼에이스에서 은퇴요원 관리팀으로 좌천된 고요한(김도훈)이 '동행'을 시작하며 펼치는 쌍방 구원 브로맨스다.
조혜원은 극 중 김철수의 장녀 김윤강 역을 맡았다. 윤강은 사춘기에 접어들며 아빠 철수와 자연스럽게 거리를 두게 되는 인물. 갱년기 아빠와 사춘기 딸이 사사건건 부딪치며 펼쳐낼 현실감 넘치는 이야기가 극에 재미와 공감을 더할 것으로 기대를 모으는 가운데, 조혜원과 차승원이 선보일 유쾌한 부녀 케미에 이목이 집중된다.
조혜원은 최근 인기리에 방영된 SBS '모범택시3'에서 걸그룹 연습생 연민 역으로 출연해 지상파 연기 신고식을 성공적으로 마쳤다. 실제 아이돌 활동 경험을 바탕으로 데뷔를 앞둔 연습생의 불안과 기대를 섬세하게 그려내 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다.
moonddo00@newspim.com