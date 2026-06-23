전주시, 재개발 핵심공정에 지역업체 참여 '성과'

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진북동 동양아파트 인근구역 재개발 철근콘크리트공사 하도급 선정

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 지역건설산업 활성화를 위한 적극적인 행정을 펼친 결과, 진북동 동양아파트 인근구역 주택재개발사업의 핵심 공정인 철근콘크리트공사에 지역 전문건설업체가 참여하는 성과를 거뒀다.

전주시는 덕진구 진북동 일원에서 추진 중인 '골드클래스 시그니처' 주택재개발사업의 철근콘크리트공사 하도급사로 지역 전문건설업체가 선정됐다고 23일 밝혔다.

진북동 동양아파트 재개발 조감도[사진=전주시]2026.06.23 lbs0964@newspim.com

이 사업은 10개 동, 지상 20층, 654세대 규모의 주택재개발사업으로 지역 건설경기 활성화와 주택공급 확대를 동시에 기대할 수 있는 대규모 사업이다.

앞서 전주시는 지난 3월 사업 시공사인 보광종합건설㈜, 동양아파트 인근구역 주택재개발 정비사업 조합, 대한전문건설협회 전북도회와 지역건설산업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 협약에는 지역 전문건설업체의 하도급 참여 비율을 60% 이상 확대하는 내용이 담겼다.

이후 전주시는 시공사와 긴밀한 협력체계를 구축하고 공사 현장을 수차례 방문해 지역 우수 전문건설업체를 적극 홍보하는 등 실질적인 지원에 나섰다.

대한전문건설협회 전북도회 역시 지역 업체 정보를 제공하고 현장 방문에 동행하는 등 수주 지원 활동을 이어왔다.

그 결과 주택재개발사업에서 비중이 큰 핵심 공정인 철근콘크리트공사에 지역 전문건설업체가 참여하게 됐다.

시는 이번 사례가 행정과 시공사, 협회, 조합이 함께 이뤄낸 민·관 협력의 성과로 평가하고 있다. 향후 추진되는 재개발사업에서도 지역업체 참여 확대의 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

또한 올해 말 준공을 앞둔 감나무골 재개발사업과 금암광장 공동주택 신축공사 등 대규모 주택개발사업이 지역 건설업계 수주 확대와 지역 인력 고용, 자재·장비 사용 증가로 이어져 지역경제에 긍정적인 효과를 가져올 것으로 전망하고 있다.

정종철 동양아파트 인근구역 주택재개발 정비사업 조합 대표는 "전주시와 협회, 시공사, 조합이 함께 노력해 이뤄낸 의미 있는 성과"라며 "지역업체 참여 확대를 통해 안정적인 주택공급과 지역경제 활성화라는 두 가지 목표를 함께 실현해 나가겠다"고 말했다.

보광종합건설㈜ 관계자는 "품질과 안전을 최우선으로 공사를 추진하는 한편, 지역업체와의 상생협력을 통해 성공적인 사업 완공에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com