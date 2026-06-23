한국피아이엠, 구글향 추가 PO 수령

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AI 냉각 솔루션 소재 3종 초도 공급 이어 신규 품목 채택

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국피아이엠이 구글의 미국 인공지능(AI) 데이터센터에 적용되는 냉각 솔루션 소재 신규 제품에 대한 고객 양산 구매주문서(PO)를 수령했다.

한국피아이엠은 최근 구글 미국 AI 데이터센터에 적용되는 냉각 솔루션 소재 3종의 초도 물량을 수주한 데 이어 신규 데이터센터 냉각 소재 제품에 대한 고객 양산 PO를 받았다고 23일 밝혔다.

한국피아이엠은 앞서 AI 데이터센터 열관리 솔루션에 적용되는 소재 3종을 개발한 뒤 글로벌 지능형 전력 관리 전문 기업에 초도 물량을 공급했다. 이번에 해당 기업으로부터 추가 제품이 채택되면서 데이터센터 냉각 소재 제품군을 확대했다는 게 회사 측 설명이다.

한국피아이엠 로고. [사진=한국피아이엠]

신규 채택 제품은 데이터센터 방열 시스템에 조립돼 냉각 과정에서 인쇄회로기판(PCB)을 고정하는 역할을 한다. 회사는 해당 제품이 기존 제조 방식으로 구현하기 어려운 복잡한 형상을 갖췄고, 극한의 온도 변화 환경에서도 성능을 유지할 수 있도록 설계됐다고 설명했다.

한국피아이엠은 초정밀 소재 제조 역량을 기반으로 AI 데이터센터 시장 대응을 강화할 계획이다. 회사는 글로벌 전력 솔루션 기업을 통해 구글 미국 데이터센터향 공급 품목과 물량 확대를 추진한다. 추가 글로벌 빅테크 데이터센터 구축 과정에서도 냉각 소재 공급을 추진한다는 방침이다.

회사는 글로벌 기업을 통한 공급 경험을 바탕으로 국내 AI 데이터센터 관련 수주도 기대하고 있다. 다만 구체적인 고객사, 제품 단가, 공급 물량, 계약 기간은 공개하지 않았다.

회사 관계자는 "글로벌 전력 솔루션 기업으로부터 총 3종의 AI 데이터센터 냉각 솔루션 소재가 채택된 데 이어 추가 제품도 테스트를 통과했다"며 "미국 등 글로벌 AI 데이터센터 구축 확대에 따른 수주 기회를 모색하고, 국내 사업 확대 때도 추가 실적 성장을 추진하겠다"고 말했다.

한국피아이엠이 데이터센터 냉각 솔루션 소재를 공급 중인 기업은 글로벌 전력 솔루션 기업이다. 회사 측은 이 기업이 배전반 분야 글로벌 기업이며, 지난달 열관리 솔루션 분야 기업 인수를 마무리했다고 설명했다.

dconnect@newspim.com