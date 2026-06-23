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챗GPT로 진료비 조작해 보험금 1.5억 편취…AI 보험사기, 손해율 변수로

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AI 핵심 요약

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  • 보험업계가 23일 챗GPT 악용 보험사기 사건으로 2년형 선고된 사례를 주목했다.
  • 생성형 AI로 진단서·입원확인서 위조가 정교해져 보험금 심사와 손해율 관리에 새 변수로 떠올랐다.
  • 금융당국과 보험사는 AI 보험사기 방지 TF와 탐지 시스템 고도화로 대응 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지난해 보험사기 적발 1조1571억 '역대 최대'
금융위, 9월 목표 'AI 방지체계 TF' 출범

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 생성형 인공지능(AI)을 악용한 신종 보험사기가 등장하면서 보험업계의 보험금 누수 관리 부담이 커지고 있다. 최근 손해율 상승과 예실차 악화로 보험손익 관리 부담이 커진 상황에서 AI 보험사기가 손해율 관리의 새로운 변수로 떠오르고 있다는 분석이다.

23일 보험업계에 따르면 부산지방법원은 최근 챗GPT를 이용해 진료기록과 입·통원 확인서 등을 위조한 뒤 11개 보험사로부터 1억 5075만원의 보험금을 편취한 A씨에게 징역 2년을 선고했다.

A씨는 실제 병원에서 발급받은 서류를 촬영한 뒤 생성형 AI에 업로드해 입원기간과 병명 등을 변경한 허위 서류를 만들어 보험금을 청구한 것으로 조사됐다.

보험업계는 이 같은 사례가 단순한 보험사기 적발을 넘어 보험금 심사 체계 전반에 영향을 줄 수 있다고 보고 있다. 기존 위·변조는 포토샵 편집 과정에서 흔적이 남았지만 생성형 AI는 이미지 자체를 새롭게 생성해 탐지가 한층 어려워졌기 때문이다.

생성형 AI 기술로 조작된 허위 진단서. [사진=금융위원회]

보험금 청구 서류의 AI 위·변조 수법이 정교해지면서 금융당국도 대응 체계 마련에 나섰다. 금융위원회는 최근 경찰청·금융감독원·한국신용정보원·금융보안원·보험개발원 등이 참여하는 'AI 기반 보험사기 방지체계 구축 태스크포스(TF)'를 출범시켰다. TF는 오는 9월까지 AI 기반 보험사기 방지 플랫폼 구축 방안을 마련할 계획이다.

보험사기는 보험업계의 대표적인 보험금 누수 요인으로 꼽힌다. 지난해 보험사기 적발액은 1조 1571억원으로 역대 최대치를 기록한 가운데, 금융당국은 적발되지 않은 규모까지 포함한 실제 피해액을 약 9조원으로 추산하고 있다.

특히 보험사기 적발액 중 장기손해보험 비중은 44.7%로 가장 높았다. 실손보험과 건강보험 등이 포함된 장기보험은 진단서와 입·통원확인서 등 증빙서류 의존도가 높아 생성형 AI를 활용한 위·변조에 상대적으로 취약할 수 있다는 지적도 나온다.

현재 손보업계는 손해율 상승과 예실차 악화로 보험손익 관리 부담이 커진 상황이다. 지난해 실손보험 보험손익은 1조 8700억원 적자를 기록했고 경과손해율은 101.0%로 전년보다 1.7%포인트(p) 상승했다. 올해 1분기 손해보험사 순이익도 2조 1056억원으로 전년 동기 대비 12.3% 감소했다.

여기에 AI 사기로 인한 보험금 누수 위험까지 더해지면서 업계 부담을 키울 수 있다는 우려도 제기된다. 보험사 입장에서는 탐지 체계를 고도화하지 못할 경우 손실 규모가 커질 수 있는 반면, 대응 강도를 높일수록 시스템 구축과 데이터 분석, 조사 인력 확충 등에 추가 비용이 투입될 수밖에 없다.

한 보험업계 관계자는 "AI 보험사기가 고도화될수록 보험사들도 이에 대응하기 위한 기술과 인력을 계속 보강할 수밖에 없다"며 "관련 역량을 확보하는 과정에서 비용과 인력이 추가로 들어갈 수밖에 없다"고 말했다.

[AI일러스트=박가연 기자] = 2026.06.22 eoyn2@newspim.com

보험사들도 AI 기반 탐지 역량 확충에 나서고 있다. 현대해상은 AI 기반 보험사기 탐지 시스템을 활용해 반복 사고 패턴과 이상 거래를 분석하고 있다. 지난해에는 머신러닝 기반 분석을 통해 보험사기 1012건을 적발했으며 적발 금액은 62억원에 달했다.

DB손해보험은 7만건의 사고 데이터를 학습한 '블랙박스 영상 활용 AI 과실판정 시스템'을 운영 중이다. 삼성화재는 AI 기반 인수심사 시스템 '장기 U'를 통해 계약 심사를 자동화하고 있으며, 메리츠화재 역시 보험사기 의심 거래와 이상징후를 조기에 탐지하기 위한 데이터 분석 역량 강화에 나서고 있다.

다른 보험업계 관계자는 "과거에는 포토샵 등 별도 기술이 필요했던 위·변조가 생성형 AI로 누구나 손쉽게 가능해지면서 보험사기 접근성 자체가 높아졌다"며 "보험사에서도 사고 이력이나 청구 패턴 분석뿐 아니라 각종 증빙자료의 진위 여부를 가려내는 역량을 계속 고도화해야 하는 상황"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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