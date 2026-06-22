원주시, '베트남 시장개척단' 570만 달러 수출 상담

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 15일부터 19일까지 베트남 호치민에서 96건 570만달러 규모 수출상담을 했다
- 시장개척단은 9건 MOU와 10만달러 현지 계약으로 총 87만달러 성과를 올렸다
- 원주시는 현지 유통망 입점과 마케팅 지원 등 후속 사업으로 수출 경쟁력 강화를 추진할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 파견한 '우수제품 베트남 시장개척단'이 베트남 호치민에서 총 96건, 570만 달러 규모의 수출 상담을 진행했다.
22일 시에 따르면 지난 15일부터 19일까지 파견된 베트남 시장 개척단은 9건의 수출 업무협약(MOU)을 체결하며 87만 달러 규모의 성과를 달성했고 10만 달러의 현지 계약도 성사하는 성과를 거뒀다.
이번 시장개척단에는 식품, 화장품, 생활용품 분야의 중소기업 12곳이 참여했다. 원주시는 참가 기업들이 효과적으로 수출 상담을 진행할 수 있도록 현지 바이어와의 1대1 상담, 통역 서비스, 상담장 제공 등 참가 기업들의 업무 효율성을 높이는데 역량을 집중했다.
상담 기간 동안 기업들은 뛰어난 제품들을 선보여 현지 바이어들로부터 큰 관심과 호평을 받았다. 아울러 참가 기업들은 베트남 상공회의소 등 관련 기관을 방문해 수출 협력을 위한 기반을 마련했으며 대형 유통매장에서 시장 조사를 통해 현지 소비 트렌드와 시장성을 분석하는 등의 활동도 진행했다.
원주시는 이번 상담 성과를 바탕으로 앞으로 우수 제품의 현지 유통망 입점과 마케팅 지원 등의 후속 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.
원주시 김경미 기업일자리지원과장은 "베트남은 높은 성장 가능성과 소비 잠재력을 지닌 동남아시아의 중요한 시장"이라며 "앞으로도 기업 수요에 맞춰 해외 마케팅과 판로 개척을 지원해 지역 기업의 수출 경쟁력 강화를 도울 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com