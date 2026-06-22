스피어, 인니 니켈 사업 본격화..."340억원 규모 수입신용장 개설 완료"

AI 핵심 요약beta
- 스피어코퍼레이션은 22일 인니 ENC 프로젝트 니켈 오프테이크 위한 대규모 수입신용장 개설을 완료했다고 밝혔다
- 스피어는 본사 40억원·자회사 300억원 등 총 340억원 규모 무역금융 인프라를 구축해 원재료 공급망 병목을 차단했다
- 스피어는 ENC 제련소 지분 10%와 선제적 수입 금융으로 고순도 니켈 오프테이크 권리를 확보해 글로벌 우주 핵심 소재 공급권을 선점했다
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자회사 TSM, 300억원 규모 수입신용장 개설 승인
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 스피어코퍼레이션(이하 스피어)은 인도네시아에서 추진 중인 Excelsior Nickel Cobalt HPAL 프로젝트(이하 'ENC 프로젝트')의 상업 가동을 앞두고, 니켈 오프테이크(Offtake, 장기 구매 계약) 실행을 위한 본사-자회사 연계 대규모 수입신용장(L/C) 개설을 완료했다고 22일 밝혔다.
이번 금융 인프라 구축은 스피어가 확보한 지분 10%에 상응하는 고순도 Class 1 니켈 제품을 국내외 제조 밸류체인으로 안착시키기 위한 핵심 재무 조치다.
스피어는 자금 집행의 효율성을 극대화하기 위한 다각도 무역 여신 전략을 가동했다. 스피어 본사는 한국무역보험공사(K-SURE)의 전략적 보증 지원을 바탕으로 KB국민은행을 통해 40억원 규모의 기한부 수입신용장(L/C) 개설 승인을 획득했다. 이는 인도네시아 제련소에서 직접 출하되는 초도 원소재 및 글로벌 특수원소재 수입의 안정적인 결제 대금을 보장한다.
스피어의 100% 자회사인 TSM(더스페셜메탈스)은 글로벌 무역 금융에 특화된 신한은행과의 신용 결합을 통해 2000만 불(300억원) 규모의 무역 신용장(L/C) 개설을 추가 확보했다.
이로써 스피어는 본사와 자회사를 합산해 총 340억원 규모의 선제적 수입 무역 금융 인프라를 완비했으며, ENC 제련소 상업 가동 시 발생할 수 있는 원재료 조달 단에서의 공급망 병목 현상을 원천 차단하는 데 성공했다.
스피어는 NIC로부터 ENC 제련소 프로젝트의 지분 10%를 2억 4,000만 달러에 취득해 확고한 오프테이크 권리를 쥔 상태에서 수입 금융까지 선제적으로 전격 완비함으로써, 글로벌 우주 시장의 핵심 원소재 공급권을 완벽히 선점하게 됐다.
스피어코퍼레이션 관계자는 "이번 신용장 개설 완료는 임박한 인도네시아 ENC 제련소의 상업 생산 물량을 스피어가 안정적으로 통제하고 이익을 현실화할 모든 무기가 갖춰졌음을 의미한다"라고 설명했다.
tack@newspim.com