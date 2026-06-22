크로쓰, 알케미페이와 연동해 법정화폐로 토큰 거래 시작

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰가 22일 알케미페이와 연동해 온램프 기능을 시작했다
- 이용자는 크로쓰x 지갑에서 주요 법정화폐로 직접 토큰을 구매한다
- 거래소 가입 없이 결제가 가능해 초보자 접근성이 높아졌다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰의 크로쓰 프로토콜이 글로벌 결제 게이트웨이 알케미페이와 연동해 22일부터 법정화폐로 토큰을 구매할 수 있는 온램프 기능을 시작했다.
온램프는 신용카드 등 법정화폐로 가상자산을 구매해 지갑으로 받는 기능이다. 이용자는 거래소를 거치지 않고 크로쓰의 통합 월렛인 크로쓰x를 통해 직접 토큰을 거래할 수 있다.
미국 달러, 유로, 싱가포르 달러, 홍콩 달러 등 주요 법정화폐를 지원한다. 결제 완료 후 크로쓰 메인넷의 토큰이 사용자 지갑에 지급된다. 결제와 본인확인은 알케미페이가 담당한다.
거래소 가입이나 자산 이전 같은 복잡한 절차를 거치지 않아 가상자산 초보 이용자의 접근성이 높아진다. 알케미페이는 170개 이상 국가에서 카드 결제, 애플 페이, 구글 페이, 은행 송금 등을 제공하는 글로벌 결제 인프라 기업이다.
장현국 넥써쓰 대표는 "블록체인의 대중화를 위해서는 이용자들이 체감하는 진입 장벽을 허무는 것이 중요하다"며 "이번 연동으로 전통적 결제 수단을 통한 생태계 진입로를 마련했다"고 말했다.
origin@newspim.com