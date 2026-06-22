밴드 드래곤포니, 日 데뷔 성공 신호탄…첫 단독 투어 성료

AI 핵심 요약beta
- 밴드 드래곤포니가 22일 일본 데뷔와 동시에 첫 단독 투어를 성료했다
- 드래곤포니는 EP '런 투 런' 발매 후 도쿄와 오사카 공연에서 대표곡으로 현지 팬들을 열광시켰다
- 국내외 활동을 넓힌 드래곤포니는 각종 수상과 함께 글로벌 밴드로 성장세를 이어가고 있다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 드래곤포니가 일본 데뷔와 동시에 단독 투어를 성료했다.
22일 소속사 안테나에 따르면 드래곤포니는 지난 17일 도쿄, 21일 오사카에서 단독 투어 '드래곤 포니 2026-런 투 런-재팬 투어(Run to Run-JAPAN TOUR)'를 개최하고 현지 팬들과 만났다.
이번 공연은 드래곤포니가 지난 10일 일본 첫 번째 EP '런 투 런'을 발매한 뒤 진행한 첫 단독 투어다. 공연장을 가득 메운 현지 팬들은 뜨거운 함성과 열기로 드래곤포니의 성공적인 일본 데뷔 첫걸음을 함께했다.
드래곤포니는 '좀비(Zombie)', '모스부호', '리허설', '아 마음대로 다 된다!', '팝 업(POP UP)', '낫 아웃(Not Out)' 등 대표곡들을 총망라한 세트리스트로 공연의 몰입도를 높였다.
이들은 폭발적인 밴드 사운드와 생동감 넘치는 라이브, 무대를 질주하는 에너지로 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸다.
이처럼 드래곤포니는 탄탄한 음악적 정체성과 압도적인 무대 장악력을 바탕으로 '믿고 뛰는 밴드'다운 존재감을 각인시켰다. 국내를 넘어 일본 무대까지 활동 반경을 넓힌 드래곤포니가 앞으로 이어갈 글로벌 행보에도 기대가 모인다.
드래곤포니는 최근 '제35회 서울가요대상'에서 밴드상을 수상하며 대세 밴드로서의 활약을 입증했다. 여기에 일본 첫 번째 EP '런 투 런' 발매와 단독 투어 성료까지 국내외를 넘나드는 성과를 이어가며 2026년 거침없는 질주를 펼치고 있다.
alice09@newspim.com