원어스, 7월 日 싱글 '언더' 발매…콘셉트 포토 공개

AI 핵심 요약beta
- 그룹 원어스가 7월 1일 일본 새 싱글 '언더'를 발매했다
- 새 싱글 콘셉트 포토에서 청량한 캐주얼 스타일로 초여름 분위기를 강조했다
- 원어스는 일본·홍콩 팬콘과 독일 코믹 콘 등으로 글로벌 영향력을 넓히고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 원어스(ONEUS)가 오는 7월 일본 팬심 정조준에 나선다.
원어스는 최근 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 발매를 앞두고 있는 일본 새 싱글 '언더(Under)'의 콘셉트 포토를 공개했다.
공개된 이미지 속 원어스는 밝은 햇살 아래 컬러풀한 캐주얼 스타일링으로 초여름 분위기를 연출하며 시선을 사로잡고 있다.
멤버들은 감각적인 포즈를 취하며 포토제닉한 매력을 발산, 눈부신 청춘 비주얼 시너지를 완성했다.
원어스는 지난해 발매한 일본 디지털 싱글 '타임머신(TIME MACHINE)'에 이어 약 1년 만에 '언더'로 돌아올 것을 예고, 현지 팬들의 뜨거운 반응을 모으고 있다.
전작으로 시원하고 청량한 매력을 전했던 이들이 이번에는 어떤 음악을 선보일지 궁금증이 더해지고 있다.
원어스는 일본과 홍콩에서 팬콘을 개최하는 것을 비롯해 독일 최대 규모의 팝컬처 컨벤션 '코믹 콘 슈투트가르트2026'에 헤드라이너로 초청되는 등 세계 각국에서 남다른 영향력을 발휘하고 있다.
원어스의 '원더'는 오는 7월 1일 자정 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
alice09@newspim.com