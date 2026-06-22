몬스타엑스 기현, 7월 7일 솔로 앨범 '보더라인' 발매

AI 핵심 요약beta
- 몬스타엑스 기현이 7월 7일 미니 2집 보더라인을 발매했다
- 이번 앨범은 2022년 10월 유스 이후 약 3년 9개월 만의 컴백이다
- 기현은 솔로와 그룹·OST 무대에서 폭발적 가창력으로 입지를 넓혀왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 몬스타엑스 기현이 솔로 아티스트로 컴백한다.
소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 21일 몬스타엑스 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 기현의 미니 2집 '보더라인(BORDERLINE)' 커밍순 영상을 게재했다.
이에 따르면 기현은 오는 7월 7일 두 번째 미니앨범 '보더라인'을 발매하고 솔로 활동에 나선다.
이번 앨범은 기현이 지난 2022년 10월 발매한 미니 1집 '유스(YOUTH)' 이후 약 3년 9개월 만에 선보이는 신보다.
앞서 그는 같은해 3월 첫 솔로 싱글 '보이저(VOYAGER)'를 통해 자신만의 음악적 색채와 감성을 담아내며 솔로 아티스트로서 성공적인 첫걸음을 내디뎠다. 이어 '유스'에서는 청춘의 성장통을 진솔하게 풀어내며 한층 깊어진 음악 세계를 보여준 만큼, 이번 '보더라인'을 통해서는 어떤 새로운 이야기를 전할지 기대가 모인다.
기현은 2015년 몬스타엑스의 메인 보컬로 데뷔한 이후 폭발적인 가창력과 섬세한 표현력, 장르를 가리지 않는 폭넓은 음색으로 주목받아 왔다.
다양한 장르를 자신만의 스타일로 소화하며 각종 음악 페스티벌과 공연에서도 독보적인 존재감을 발휘해 왔으며 드라마 오리지널 사운드 트랙(OST)에 참여하며 보컬리스트로서의 입지를 꾸준히 넓혀왔다.
최근에도 기현은 '서울 파크 뮤직 페스티벌'을 비롯한 다양한 무대에 오르며 관객들과 활발히 소통하고 있다.
특히 현재 월드 투어 '2026 몬스타엑스 월드 투어 '더 엑스 : 넥서스'를 통해 글로벌 팬들과 만나고 있으며, 그룹 무대에서는 몬스타엑스만의 강렬한 에너지와 팀워크를, 솔로 무대에서는 자신만의 감성과 보컬 역량을 선보이며 활약을 이어가고 있다.
기현의 미니 2집 '보더라인'은 7월 7일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며 발매에 앞서 몬스타엑스 공식 SNS를 통해 다양한 티징 콘텐츠가 순차적으로 공개될 예정이다.
alice09@newspim.com