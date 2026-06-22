"부산태권도협회 회장과 사무국장 사퇴해야"…안전관리 부실 논란

AI 핵심 요약beta
- 부산시태권도협회 회원들이 22일 기자회견을 열어 회장과 사무국장 사퇴를 촉구했다.
- 회원들은 의료진·구급차 미배치 속 선수 중상과 거짓 변명, 직무유기를 문제 삼았다.
- 협회는 의료지원 공백을 인정하며 안전관리 강화 방안을 내놓았다고 밝혔다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시태권도협회 내부에서 안전관리 부실 논란과 관련해 회장과 사무국장의 사퇴를 촉구하는 목소리가 나왔다.
협회 회원들은 22일 오전 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지난 7일 열린 협회장기 겸 전국체전 부산대표 선발전에서 발생한 부상 사고와 대응 과정에 문제가 있었다"고 주장했다.
이들은 "당시 경기장에 의료진과 구급차가 배치되지 않은 상태에서 경기가 진행됐고 경기 도중 한 선수가 무릎 부상으로 십자인대와 내측인대가 파열됐다"고 폭로하며 "해당 관계자와 책임자들은 사태축소와 은폐를 위해 거짓 변명과 책임 회피하는 모습을 보이고 있다"고 날 선 각을 세웠다.
이들에 따르면 대한태권도협회 경기규칙 중 '참가 선수단의 안전 보호를 위해 의료진과 경기장 밖에는 응급차량이 운영해야 한다'고 명시되어 있다는 점을 지적했다.
이들은 "협회 품새 경기분과위원이 정식으로 문제를 제기했지만 총괄책임자인 사무국장에게 경기 강행을 지시한 것"이라며 "이로 인해 즉각적인 의료조치가 이뤄질 수 없는 상황에서 선수는 오랜시간 방치됐다"고 목소리를 높였다.
그러면서 "태권도협회 회원인 A관장이 항의하자 사무국장은 '병원 측이 출동 장소를 착각하고 다시 이곳으로 오고 있는 중이라 늦어졌다'고 허위 변명했다"며 "의료진과 앰뷸런스가 현장에 준비될 수 있도록 담당해야 할 총 책임자인 사무국장의 심각한 직무유기"라고 직격탄을 날렸다.
이들은 "사무국장은 명백한 거짓 변명을 했고 취재진의 거짓 해먕 요구에 또 거짓변명을 하는 등 심각한 도덕적 해이는 파면돼야 할 사항임이 명백하다"면서 "이번 사태에 대해 어떠한 입장표명 조차 없는 협회 회장 또한 당연 사퇴해야 한다고 본다"고 주장했다.
이어 "우리는 지난 19일 문화체육관광부 장관, 대한태권도협회장, 대한체육회장, 부산시체육회장에게 정식으로 부산시태권도협에 대한 조사와 감사를 요청했다"며 "회장과 사무국장의 즉각적인 사퇴가 없을 시 무기한 사퇴 투쟁을 시작하게 될 것"이라고 목소리를 높였다.
한편 부산시태권도협회는 이날 홈페이지를 통해 "이번 사고를 매우 엄중하게 받아들이고 있다"며 "사고 당일 일부 경기 일정이 당초 계획보다 앞당겨 진행되는 과정에서 의료지원 체계에 대한 재확인 절차가 충분히 이뤄지지 못했고 이로 인해 의료진 및 구급차량 배치에 공백이 발생했다"고 설명했다.
재발방치을 위해 ▲대회 및 심사 개시 승인제 도입▲의료진·구급차량·안전요원 배치 의무화▲안전관리 체크리스트 운영▲경기 및 심사 일정 변경 시 안전관리 재확인 절차 의무화▲안전관리책임자 지정▲정기 안전교육 실시▲의료지원 공백 발생 시 즉각 경기 중단 원칙 확립을 약속했다.
ndh4000@newspim.com