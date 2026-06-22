안성시, 2026년 규제개혁위원회 개최…시민 체감형 규제혁신 추진

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 22일 규제개혁위원회를 열어 규제혁신에 본격 나섰다
- 위원들은 규제혁신 추진계획과 건축조례 개정안을 심의해 원안 가결했다
- 시는 현장 중심 규제 발굴로 시민·기업 불편을 줄이고 지역발전을 도모한다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 시민과 기업이 체감할 수 있는 불합리한 규제를 개선하고 지역 경제를 활성화하기 위해 본격적인 규제혁신에 나섰다.
22일 시에 따르면 2026년 제1회 안성시 규제개혁위원회를 열고 '2026년 안성시 규제혁신 추진계획'과 '안성시 건축 조례 일부개정 조례안' 등 총 2건의 심의해 원안 가결했다.
이날 회의에는 권영숙 CoDA 대표, 백은희 태림건축사무소 소장, 이재찬 심온사회적협동조합 이사 등 위촉직 위원들이 참석해 안성시 규제혁신 방향과 자치법규 규제의 적정성에 대해 심도 있는 논의를 펼쳤다.
이번에 확정된 '2026년 안성시 규제혁신 추진계획'은 중앙규제 개선과제 발굴 찾아가는 지방규제신고센터 운영 불합리한 자치법규 정비 등이다.
시는 이를 통해 현장 중심의 규제 발굴 시스템을 구축하고 시민 체감도를 높일 계획이다.
남상은 안성시 부시장은 "규제혁신은 시민과 기업이 일상에서 겪는 실질적인 불편을 해소하고 지역 발전의 기반을 마련하는 핵심 행정 과제"라며 "앞으로도 현장의 목소리를 적극 수렴해 불합리한 규제를 지속적으로 발굴·개선해 나가겠다"고 강조했다.
lsg0025@newspim.com