金총리 "선거 이후 지지율 동반 하강…완벽한 당정 일치 필요"

22일 임기 마지막 기자간담회…"정당 분열하면 모두의 수준 떨어져"

[서울=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 22일 최근 하락한 국정 지지율과 관련해 "(이재명) 대통령이 견인해 올라가던 국정과 당 지지율이 선거 이후 동반 하강하는 시기"라고 평가했다.

김 총리는 이날 정부서울청사 별관에서 임기 중 마지막 기자간담회를 열고 "두 가지가 필요하다. 하나는 완벽한 당정 일치와 협력이고, 두 번째는 당이 선거 이전보다 더 대통령 국정을 뒷받침하면서 당정 지지율을 끌어올리도록 노력해야 할 시점"이라며 이같이 밝혔다.

그러면서 "곧 당으로 돌아가면 당 지지율을 회복하고 그것이 국정 지지율 회복으로 이어지고 국정 동력을 강화하는 방향으로 가도록 전력을 다해야겠다는 책임감을 더 강하게 느낀다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 22일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 출입기자 간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.06.22 gdlee@newspim.com

앞서 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 15∼19일 전국 만 18세 이상 유권자 2517명을 대상으로 조사한 결과 이재명 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 전주보다 4.8%포인트(p) 하락한 46.7%를 기록했다.

부정 평가는 전주 대비 5.5%p 상승한 49.7%로 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 내에서 긍정 평가를 앞질렀다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하면 된다.

한국갤럽이 지난 9∼11일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 진행한 조사에서도 이 대통령의 국정 지지율은 3주 전보다 7%p 떨어진 57%로 나타났다.

더불어민주당 당권 경쟁 심화로 제기된 분열 우려에 대해서는 "논쟁과 갈등은 있을 수 있지만 정도를 넘어서는 것은 바람직하지 않다"며 "정당이 분열하면 정당원 모두의 수준이 떨어지게 된다. 절대 있어서는 안될 일"이라고 했다.

특히 "자기와 입장이 다른 상대를 멸칭화해서 부르는 것은 이쪽이든 저쪽이든 절제하는 것이 좋다. 저는 최대한 당이 화합하고 통합하는 방향으로 노력을 할 것"이라고 밝혔다.

김 총리는 또 민주당에 변화가 필요하다고도 강조했다. 그는 "민주당은 이제 여당으로서 품격을 높여야 하고, 문화를 혁신해야 하고, 정책정당과 당원주권정당 이런 것에 더해 청년적인 정당으로 변해야 한다"고 제시했다.

또 "제가 민주연구원장과 정책위의장 두 자리를 해 봤는데 정책을 강화하고, 연구원은 큰 틀에서 당의 전략에 집중하는 쪽으로 재편되어야 하는 게 아닌가 생각하고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 22일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 출입기자 간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.06.22 gdlee@newspim.com

당정이 서로 다른 입장을 보인 검찰 보완수사권 유지 문제의 경우 김 총리는 "오래전부터 일관되게 보완수사권 폐지가 옳다는 생각을 해왔다. 검찰개혁추진단에도 폐지를 원칙으로 해 입장을 정리하는 게 좋겠다는 의견도 여러 번 전달했다"는 입장을 밝혔다.

아울러 "이 대통령은 최소한의 예외를 두는 게 좋겠다는 의견을 여러 번 밝힌 것으로 안다"며 "그러나 지금은 대통령 본인의 생각과 별도로 검찰을 믿지 못한다는 국민 여론이 상당하니 국회로 논의를 보내서, 폐지로 결론이 나면 그대로 가도 괜찮다고 생각하고 계신 것도 사실"이라고 설명했다.

한찬식 민정수석 임명을 두고 여당 일각에서 반발이 나오는 것에 대해서는 "대통령이 국정의 중심을 잡은 상황에서 정치검찰의 권력남용 자행 가능성은 없다"고 밝혔다.

이어 "검찰청의 공소청 전환 등을 위해 검찰 내부를 잘 아는 경험자가 이 업무를 진행하는 게 낫겠다는 대통령의 판단도 작동했을 것"이라며 "민주주의가 안정적으로 지속되려면 대통령을 중심으로 한 검찰개혁 및 국정이 안정적으로 지속되는 것이 중요하다. 대통령의 판단을 믿는다"고 덧붙였다.

이번 간담회는 김 총리가 사의를 밝힌 가운데 지난 1년을 평가하기 위해 마련됐다. 그는 "총리로서 실용외교의 장을 열어낸 것에 대해 의미 있게 생각하고 있다"며 "미국을 두 번 방문해 도널드 트럼프 미국 대통령과 JD 밴스 미국 부통령을 만났다. 최근 트럼프 대통령은 이 대통령에게도 한반도 문제에 대한 관심을 표명했는데, (이러한 관심은) 제가 미국에 갔을 때 확인한 바 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 22일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 출입기자 간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.06.22 gdlee@newspim.com

김 총리는 글로벌 인공지능(AI) 허브 사업과 관련한 노력, 이날 중국의 초청을 받아 다보스 포럼에 참석하게 된 일 등도 주요 성과로 꼽았다.

가장 아쉬운 부분을 청년 정책으로 꼽은 그는 "여러 시도를 했지만 아쉬운 부분은 청년 정책이다. 청년의 미래에 대한 걱정, 불안을 해결할 수 있는가에 대해 '그렇다'고 답하기 어려울 정도"라고 말했다.

김 총리는 "우리 사회 그리고 정치권은 청년 대학생들과의 대화가 부족했다. 이번 참정권 문제와 관련해 청년 주도 사회적 공론화를 지원해 볼 것"이라며 "당에 돌아가면 청년 정책을 다루는 전속적 플랫폼을 만들고 여야 협치를 실현하는 방식을 추진해 볼 생각이다. 청년 문제만큼은 여야 없이 힘을 모으는 방향으로 가야 한다"고 강조했다.

김 총리는 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 선거관리위원회 개혁 방안에 대해서는 원포인트 개헌을 제시했다. 그는 "선관위 개혁과 관련한 원포인트 개헌 역시 국회에서 본격적으로 논의할 것"이라며 "국민 상당수가 문제의식을 느끼고 있으니 여야가 합의해 우리 사회가 인정할 수 있는 대안을 만들어내도록 노력하겠다"고 밝혔다.

김 총리는 차기 총리 후보자로 지명된 한성숙 후보자에게 전하고 싶은 말로 "국정에 필요한 여러 가지 집중적 과제, AI 전환이라든가 민생 경제 이런 것에 탁월한 전문성을 발휘하는 것이 매우 필요한 시점인데 적임자가 오셔서 다행이라고 생각한다"고 덧붙였다.

sheep@newspim.com