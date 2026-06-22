민선9기 전북도정 '도민이 체감하는 성장' 대전환 구상

AI 핵심 요약beta
- 신형식 전북도지사직 인수위원장이 22일 도민이 체감하는 성장을 민선9기 핵심 비전으로 제시했다
- 전북성장공사 설립·체감성장위 설치·미래성장펀드·전북국제금융센터 건립 등 지역 대전환 구상을 밝혔다
- 미래산업 투자·지역자본 선순환·광역교통망 등으로 전북 스스로 성장하는 구조를 구축하겠다고 했다
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스타기업 육성과 금융산업 거점 조성으로 자생력 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 신형식 전북도지사직 인수위원장이 22일 민선9기 도정의 핵심 비전으로 '도민이 체감하는 성장'을 제시하며 전북 경제의 체질 개선과 지역 대전환 구상을 밝혔다.
신형식 위원장은 이날 언론 브리핑을 통해 "민선9기 도정의 핵심은 도민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 성장"이라며 "외부 기업 유치 중심의 경제구조를 넘어 전북 스스로 성장할 수 있는 기반을 구축하겠다"고 말했다.
이를 위한 주요 과제로는 전북성장공사 설립과 체감성장위원회 설치, 전북 미래성장펀드 조성, 전북국제금융센터 건립 등이 제시됐다.
신 위원장은 전북성장공사에 대해 미래 성장산업을 발굴하고 전략적으로 투자하는 전북형 성장 플랫폼이자 지역경제 대전환의 핵심 동력이 될 것이라고 설명했다.
전북성장공사는 인공지능(AI), 반도체, 로봇, 수소, 농생명바이오 등 미래산업 분야 투자와 함께 유망 중소·벤처기업의 성장 지원, 재생에너지 사업 참여 등을 통해 지역 환원형 수익 구조를 구축하는 방향으로 검토되고 있다.
또한 도지사 직속 체감성장위원회를 설치해 관련 부서와 출연·출자기관 간 정책 조정 기능을 강화하고 민선9기 핵심 경제 공약의 실행력을 높이는 방안도 추진된다.
전북 미래성장펀드는 지방정부와 기업, 금융기관, 도민이 함께 참여하는 투자 생태계 조성을 목표로 한다.
지역 자본이 지역 기업에 투자되고 그 성과가 다시 지역으로 환원되는 선순환 구조를 구축해 스타트업과 유망기업 성장 기반을 마련한다는 구상이다.
전북국제금융센터 건립 계획도 제시됐다. 혁신도시에 국제금융센터를 조성해 국내외 금융기관과 자산운용사를 집적시키고, 전북을 금융산업의 새로운 거점으로 육성한다는 계획이다.
국제금융센터는 오는 2030년 준공을 목표로 검토되고 있다.
이와 함께 전북형 스타기업 육성과 로컬프랜차이즈 100개 육성, 기업 투자환경 개선, 소상공인 디지털 고속도로 구축, 새만금 사회간접자본(SOC) 조기 완공, 시·군 연계 광역교통망 구축 등도 주요 추진 과제로 제시됐다.
신 위원장은 "도민의 소득이 늘고 삶의 질이 향상됐다고 느낄 때 정책의 성과가 완성된다"며 "도민이 피부로 체감하는 성장과 변화를 중심으로 민선9기 도정 운영 방향을 구체화해 나가겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com