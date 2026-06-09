이원택 전북지사 당선인 인수위 출범…신형식 위원장 선임

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재생에너지·피지컬AI 중심 5개 분과 운영체계 구축

메가시티·하계올림픽·AI반도체 특별위 미래전략 집중

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북도지사 당선인이 민선9기 도정 비전과 핵심 정책 방향을 설계할 도지사직 인수위원회 구성을 마무리하고 본격적인 인수 작업에 착수한다.

이 당선인은 9일 인수위원장에 신형식 전 한국기초과학지원연구원(KBSI) 원장을 임명했다고 밝혔다.

신형식 인수위원장[사진=이원택 캠프] 2026.06.09 lbs0964@newspim.com

신 위원장은 전주고와 서울대를 졸업했으며 전북대학교 화학공학부 교수와 부총장, 미국 MIT 연구교수 등을 역임했다.

반도체 포장재료와 신재생에너지 분야 연구 성과를 인정받은 전문가로, 전북민족예술단체연합회 이사장과 전북지역혁신협의회 의장 등을 맡아 지역 혁신 활동에도 참여해 왔다.

신 위원장은 오는 10일부터 30일까지 20일간 인수위원회를 이끌며 민선9기 도정 운영 방향과 핵심 정책과제를 정립할 예정이다.

인수위원회는 ▲재생에너지와 피지컬AI 미래산업 ▲체감성장 ▲도민주권 ▲글로벌K ▲도민행복 등 5개 분과로 구성됐다. 각 분과는 미래산업 육성과 지역경제 활성화, 행정혁신, 글로벌 경쟁력 강화, 도민 삶의 질 향상 방안 등을 중점 검토한다.

이와 함께 ▲5극3특 호남제주 메가시티 특별위원회(위원장 허강무) ▲하계올림픽 특별위원회(위원장 최형원) ▲200조 AI반도체 인프라 구축 특별위원회(위원장 이동기) 등 3개 특별위원회도 운영된다.

이원택 당선인은 "도민의 목소리를 바탕으로 전북의 새로운 미래를 설계하겠다"며 "재생에너지와 AI를 중심으로 미래산업을 육성하고 도민이 체감하는 성장과 도민주권 실현에 힘쓰겠다"고 말했다.

민선9기 전북특별자치도지사직 인수위원회 명단은 다음과 같다

▲인수위원장 = 신형식(전 한국기초과학지원연구원 원장)

◇ 재생에너지·피지컬AI 미래산업분과

▲위원 = 신형식, 임성진, 홍성출, 임연호

◇ 체감성장분과

▲위원 = 김동열, 박진희, 박금옥, 윤미영

◇ 도민주권분과

▲위원 = 하대성, 김보금, 김용섭, 이정린

◇ 글로벌K분과

▲위원 = 이도현, 김동진, 박일진, 이윤영

◇ 도민행복분과

▲위원 = 정정일, 문영희, 채현주, 기은하

◇ 특별위원회

▲5극3특 호남제주 메가시티 특별위원회 위원장 = 허강무

▲하계올림픽 특별위원회 위원장 = 최형원

▲200조 AI반도체 인프라 구축 특별위원회 위원장 = 이동기

lbs0964@newspim.com