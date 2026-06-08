이원택 전북지사 당선인, 인수위 '5개 분과·3개 특위' 10일 출범

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재생에너지·피지컬AI·내발적 발전·도민주권 등 5개 분과 운영

호남제주 메가시티·올림픽·AI반도체 인프라 등 3개 특위 배치

자문단 포함 100여명 규모…10일 출범, 차기 도정 밑그림 착수

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북도지사 당선인의 도지사직 인수위원회가 재생에너지와 피지컬AI, 호남·제주 메가시티, AI반도체 산업 육성 등을 핵심 과제로 하는 '5개 분과·3개 특별위원회' 체제로 오는 10일 공식 출범한다.

8일 이원택 당선인 측에 따르면 인수위원회는 ▲재생에너지와 피지컬AI 미래산업 분과 ▲내발적 발전 체감성장 분과 ▲도민주권 분과 ▲글로벌K 분과 ▲도민행복 분과 등 5개 분과로 구성된다.

이원택 전북지사 당선인[사진=뉴스핌db] 2026.06.08 lbs0964@newspim.com

재생에너지와 피지컬AI 미래산업 분과는 재생에너지 확대와 피지컬AI 산업 육성, 현대차 9조 원 투자, 햇빛·바람 연금도시 조성 등 전북의 미래 성장동력 발굴과 첨단산업 전략 수립을 담당한다.

내발적 발전 체감성장 분과는 소상공인과 중소기업 지원, 지역산업 경쟁력 강화 등을 통해 도민이 체감할 수 있는 성장 정책을 마련한다.

도민주권 분과는 주민 참여 확대와 안전·소방·인권 정책을 다루고, 글로벌K 분과는 K-컬처와 K-푸드, K-농정 등 전북의 글로벌 경쟁력 강화 방안을 모색한다.

도민행복 분과는 농어촌 기본소득과 환경·복지 정책을 중심으로 도민 삶의 질 향상 과제를 발굴할 계획이다.

특별위원회는 ▲5극3특 호남·제주 메가시티 특위 ▲하계올림픽 특위 ▲200조 AI반도체 인프라 구축 특위 등 3개로 운영된다.

호남·제주 메가시티 특위는 초광역 협력 전략을 구체화하고, 하계올림픽 특위는 올림픽 유치와 지역 발전 효과 극대화 방안을 검토한다.

AI반도체 인프라 구축 특위는 전북을 AI반도체 산업 거점으로 육성하기 위한 중장기 전략 수립에 나선다.

인수위는 20명의 인수위원과 학계·경제계·시민사회 전문가들로 구성된 자문위원단을 포함해 100여 명 규모로 운영된다.

이 당선인 측은 "전북특별자치도의 새로운 도약을 위한 미래 비전과 실행 전략 마련에 역량을 집중하겠다"며 "도민이 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해 다양한 의견을 폭넓게 수렴하겠다"고 밝혔다.

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