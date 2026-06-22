[2026WC] "내 아들들아 용감하게 싸워라"...보지냐 어머니 직관 응원

AI 핵심 요약beta
- 카보베르데가 22일 북중미월드컵 H조에서 우루과이와 2-2로 비기며 32강 진출 가능성을 높였다.
- 40세 골키퍼 보지냐는 어머니의 비자 문제 속에서도 세계적 주목을 받으며 극적으로 마이애미에서 재회했다.
- 어머니의 응원 속 보지냐가 우루과이 공세를 막아내며 카보베르데는 강호 상대로 2연속 무패를 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = "고개를 높이 들고 목표를 향해 나아가세요. 내 아들들아, 강하고 용감하게 싸워라!"
카보베르데 영웅 골키퍼 보지냐의 어머니 아나 칸디다 에보라의 간절한 기도가 통했다.
인구 52만 명의 작은 섬나라 카보베르데가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 또 한번 이변을 연출했. 카보베르데는 22일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 조별리그 H조 2차전에서 남미의 강호 우루과이와 2-2로 비겼다. 1차전 스페인전 0-0 무승부에 이어 두 경기 연속 우승 후보들의 발목을 잡은 카보베르데는 2무(승점 2)를 기록하며 사상 첫 32강 진출의 청신호를 켰다.
이 기적 같은 여정의 중심에는 카보베르데의 골문을 지키는 40세 베테랑 수문장 보지냐와 그의 어머니 에보라의 사연이 자리하고 있다. 당초 에보라는 비자 발급과 비용 문제로 스페인과의 첫 경기를 현장에서 보지 못했다. 첫 경기 직후 보지냐는 "어머니의 비자 문제가 해결되지 못했다"며 눈물을 쏟았고 이 인터뷰는 전 세계 축구 팬들의 심금을 울렸다. 대회 전 5만 명 수준이던 보지냐의 소셜미디어(SNS) 팔로워는 스페인전 직후 1500만 명으로 폭증했다. 사연을 접한 미국 국무부와 FIFA, 미국 국회의원 등이 팔을 걷어붙였고, 극적으로 비자를 발급받은 에보라는 우루과이전을 하루 앞두고 마이애미에 도착해 아들과 재회했다.
어머니는 아들의 이름과 등번호가 새겨진 셔츠를 입고 관중석에서 아들의 세이브 장면을 직접 지켜봤다. 비록 첫 실점을 허용하며 무실점 방어에는 실패했지만 보지냐는 어머니의 응원 속에 경기 막판 우루과이의 결정적인 총공세를 육탄 방어로 막아냈다. 슈팅 각도를 좁힌 보지냐의 노련한 위치 선정에 우루과이 공격수들의 슈팅은 번번이 골문을 외면했다. 우루과이는 점유율 66%와 슈팅 17개를 몰아치고도 끝내 카보베르데의 골문을 더 열지 못했다. 강팀과의 2연전을 무패로 마친 카보베르데는 사우디아라비아와의 최종전에서 사상 첫 월드컵 결선 토너먼트 진출이라는 새 역사에 도전한다.
psoq1337@newspim.com