[2026WC] '작은 고추' 카보베르데, 스페인 이어 우루과이와 비겨 '매운맛'

AI 핵심 요약beta
- 카보베르데가 22일 우루과이와 2-2로 비겼다
- 첫 본선 골과 함께 스페인전 무승부에 이어 2무를 기록했다
- 조 3위로 32강 진출 가능성을 키우며 돌풍을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
카보베르데 골키퍼 보지냐의 어머니 경기장 찾아 아들 활약 지켜봐
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 사상 처음으로 월드컵 본선 무대를 밟은 카보베르데가 또 하나의 기적을 연출했다. 아프리카의 인구 52만 섬나라 카보베르데는 우승 후보들을 상대로 연속 무패를 기록하며 이번 대회 최고의 돌풍으로 떠올랐다.
카보베르데는 22일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 H조 2차전에서 남미의 강호 우루과이와 2-2로 비겼다. 1차전에서 우승 후보 스페인과 0-0으로 비긴 데 이어 우루과이의 발목까지 잡은 카보베르데는 2무(승점 2)를 기록, 조 3위에 자리하며 사상 첫 32강 진출의 청신호를 켰다.
사우디아라비아전에 이어 2경기 연속 무승부에 그친 우루과이는 최종전에서 스페인을 만나게 돼 조별리그 통과를 장담할 수 없는 처지가 됐다.
카보베르데는 전반 21분 역사적인 월드컵 본선 첫 골을 터뜨리며 기선을 제압했다. 골문과 약 30m 떨어진 원거리 프리킥 상황에서 케빈 피나가 오른발로 강력하게 찬 공이 우루과이의 수비벽을 뚫고 그대로 골망을 흔들었다. 우루과이도 곧바로 반격에 나섰다. 전반 44분 로드리고 벤탄쿠르의 헤더가 골대를 맞고 나오자 막시 아라우호가 다이빙 헤더로 동점골을 뽑아냈다. 기세를 올린 우루과이는 전반 추가시간 마누엘 우가르테의 패스를 받은 아라우호가 머리로 연결하자, 아구스틴 카노비오가 골문으로 뛰어들며 슈팅해 2-1 역전에 성공하며 전반을 마쳤다.
후반 들어 카보베르데의 저력이 다시 한번 빛났다. 후반 16분 우루과이 수비진의 치명적인 빌드업 실수를 놓치지 않았다. 마티아스 올리베라가 후방에서 애매하게 처리한 공을 교체 투입된 엘리우 바렐라가 가로챈 뒤, 페르난도 무슬레라 골키퍼까지 제치고 빈 골문에 침착하게 밀어 넣어 2-2 동점을 만들었다.
우루과이는 다윈 누녜스와 니콜라 데 라 크루스를 투입하며 총공세에 나섰다. 후반 22분 코너킥 상황에서 아라우호가 골망을 흔들었으나 오프사이드가 선언됐다. 경기 막판 우루과이는 페데리코 발베르데의 날카로운 프리킥과 누녜스의 패스를 받은 카노비오의 결정적인 슈팅으로 골문을 두드렸지만 모두 골대를 벗어났다.
카보베르데 역시 추가시간 데로이 두아르테의 날카로운 왼발 슈팅과 매서운 역습으로 맞불을 놓았다. 우루과이는 점유율 66%와 슈팅 17개를 몰아치며 경기 막판까지 파상공세를 퍼부었으나 카보베르데의 육탄 방어와 보지냐 골키퍼의 선방에 막혀 끝내 균형을 깨지 못했다.
이날 경기에는 카보베르데의 영웅 골키퍼 보지냐의 어머니 칸디다 에보라가 경기장을 찾아 아들의 세이브 장면을 직접 지켜봤다. 에보라는 보지냐의 활약이 조명되면서 미국의 협조로 비자를 받아 이날 경기장을 찾았다.
psoq1337@newspim.com